Інна Бєлєнь відповіла на гучні заяви блогерки Мандзюк про стосунки з "Холостяком" Тереном
Переможниця реаліті-шоу про кохання "Холостяк-13" Інна Бєлєнь прокоментувала скандальні заяви блогерки Олени Мандзюк з приводу її стосунків із Тереном після проєкту.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал Бєлєнь.
Що Бєлєнь відповіла Мандзюк
Після виходу інтерв'ю Бєлєнь ніяк не відреагувала на слова Мандзюк ані в Telegram, ані в Instagram. Тоді підписники Інни почали ставити їй запитання безпосередньо в коментарях під однією з публікацій:
"Хто зайшов глянути, чи є вже реакція на слова Мандзюк?" - написала одна з підписниць у Telegram-каналі
"Так відповідь буде чи ні? На слова Олени?" - не вгамовувалася друга.
Підписниці Інни Бєлєнь попросили її прокоментувати інтерв'ю Мандзюк (скриншот)
"Я не приділяю увагу вигаданим історіям людей, з якими не знайома особисто", - відповіла Бєлєнь.
Інна Бєлєнь відповіла на скандальні заяви блогерки (скриншот)
Підписниця на ім'я Аліна зазначила, що не розуміє, кому вірити - словам Мандзюк чи Бєлєнь. Інна коротко відповіла, що не дивилася інтерв'ю і їй це не цікаво.
"Ви від мене вимагаєте відповідь. Я цю новину не дивилася, мені не цікаво. Кому з нас тоді це потрібно?" - зазначила Інна.
"Ніхто не вимагає. Просто хіба вам не цікаво, що вас обливають брудом і брехнею. Якщо це вигадана історія", - не вгамовувалася підписниця.
"Я реагую тільки на реальність, а не на фантазії. Не цікаво", - відповіла їй Інна.
Інна поспілкувалася з підписниками (скриншот)
Потім ця ж підписниця поставила ще кілька провокаційних запитань. На що Інна досить категорично відповіла, що не ведеться на провокації.
"Ви не знаєте, як працює шоу-бізнес, я теж. А вони люди бувалі. Тому закриваємо цю тему, тому що ви засланий козачок, а я на провокації не ведуся", - зазначила Бєлєнь.
Інна Бєлєнь відповіла підписниці (скриншот)
Що сказала Мандзюк у скандальному інтерв'ю
Блогерка, яка є близькою подругою ветерана війни та головного героя шоу "Холостяк-13" Олександра Терена, в інтерв'ю Аліні Доротюк заявила, що між Інною та холостяком не було справжніх стосунків і, відповідно, розставання, яке важко переживала Інна. А Бєлєнь зі свого боку дуже добре зіграла свою роль - роль жертви.
Що відомо про стосунки Інни та Терена
Останній сезон "Холостяка" закінчився в грудні 2024 року. У фінальному випуску Олександр обрав волонтерку та перекладачку з німецької мови Інну Бєлєнь. Під час постшоу пара підтвердила, що вони разом.
Однак уже в січні 2025 року пара публічно посварилася через інтерв'ю Бєлєнь Славі Дьоміну. У ньому вона заступилася за російськомовних українців і виступила проти тиску щодо швидкого переходу на рідну мову. Терен не погодився з такою позицією.
У лютому пара оголосила, що вони не разом. Їхнє розставання супроводжувалося бурхливими обговореннями в мережі та взаємними претензіями.
Інна Бєлєнь та Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
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