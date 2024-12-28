Переможниця "Холостяка-13" зізналася, що сказала Терену після закінчення шоу

Що сказала Бєлєнь "Холостяку" після закінчення зйомок

"Боже, нарешті!". Це була моя перша реакція, бо я дуже хотіла побути з ним удвох, без нікого. І ці перші п’ять годин були просто для нас - ми спілкувалися, насолоджувалися один одним. Це було дуже незвично, але неймовірно круто", - зізналася Інна.

Окрім того, Бєлєнь поділилася, що, на її думку, стало вирішальним в їхній з Олександром історії.

"Що я відкрила всю свою душу, поділилася всіма своїми намірами і була повністю чесною. Ми як два пазлики склалися. Але насправді, що стало вирішальним, це, скоріше, треба питати у Саші. З мого боку, це була повна чесність і відвертість, і я вірю, що це зіграло свою роль", - сказала вона.

Інна Бєлєнь та Олександр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)

Волонтерка зазначила, що новину про те, що вона разом з Олександром, повідомила спершу своїм батьками. Звісно, після закінчення шоу парі не можна було одразу про це розповідати. Проте тепер, після фіналу, як підкреслила дівчина, вони будуть ділитися радісною новиною з усіма близькими.

"Мої друзі-військові знали, що я йду на “Холостяк”, тому коли ми зустрічалися з батьками, вони передали флаги та привітання. Звісно, після того, як я вийшла з проєкту, про це не можна було розповідати, тому вони всі дивляться “Холостяк”, але поки що нікому не розповідали. Тепер, після фіналу, ми обов’язково поділимося цією новиною", - пояснила Інна.

Наостанок перекладачка зізналася, чи можна закохатися на романтичному реаліті.

"Однозначно так! Подивіться на мене, подивіться, якими очима я дивлюсь на Сашу. Ці емоції, ця романтика - це те, чого в житті не часто зустрічається. Тому, без сумніву, можна закохатися на проєкті!" - відповіла вона.

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/holostyakstb)

Нагадаємо, у фіналі "Холостяка-13", окрім Інни Бєлєнь, опинилася також тарологиня Анастасія Юзьвак. Проте Терен зробив вибір не на її користь, сказавши про те, що вони з дівчиною занадто різні, а тому їм краще піти кожен своїм шляхом.

Фіналістки "Холостяка-13" (фото: instagram.com/holostyakstb)