Победительница "Холостяка-13" призналась, что сказала Терену после окончания шоу

Что сказала Белень "Холостяку" после окончания съемок

"Боже, наконец-то!". Это была моя первая реакция, потому что я очень хотела побыть с ним вдвоем, без никого. И эти первые пять часов были просто для нас - мы общались, наслаждались друг другом. Это было очень необычно, но невероятно круто", - призналась Инна.

Кроме того, Белень поделилась, что, по ее мнению, стало решающим в их с Александром истории.

"Что я открыла всю свою душу, поделилась всеми своими намерениями и была полностью честной. Мы как два пазлика сложились. Но на самом деле, что стало решающим, это, скорее, надо спрашивать у Саши. С моей стороны, это была полная честность и откровенность, и я верю, что это сыграло свою роль", - сказала она.

Инна Белень и Александр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)

Волонтер отметила, что новость о том, что она вместе с Александром, сообщила сначала своим родителями. Конечно, после окончания шоу паре нельзя было сразу об этом рассказывать. Однако теперь, после финала, как подчеркнула девушка, они будут делиться радостной новостью со всеми близкими.

"Мои друзья-военные знали, что я иду на "Холостяк", поэтому когда мы встречались с родителями, они передали флаги и поздравления. Конечно, после того, как я вышла из проекта, об этом нельзя было рассказывать, поэтому они все смотрят "Холостяк", но пока никому не рассказывали. Теперь, после финала, мы обязательно поделимся этой новостью", - объяснила Инна.

Напоследок переводчица призналась, можно ли влюбиться на романтическом реалити.

"Однозначно да! Посмотрите на меня, посмотрите, какими глазами я смотрю на Сашу. Эти эмоции, эта романтика - это то, чего в жизни не часто встречается. Поэтому, без сомнения, можно влюбиться на проекте!" - ответила она.

Инна Белень (фото: instagram.com/holostyakstb)

Напомним, в финале "Холостяка-13", кроме Инны Белень, оказалась также таролог Анастасия Юзьвак. Однако Терен сделал выбор не в ее пользу, сказав о том, что они с девушкой слишком разные, а потому им лучше пойти каждый своим путем.

Финалистки "Холостяка-13" (фото: instagram.com/holostyakstb)