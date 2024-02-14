Переможець лише один: у мережі порівняли автономність Galaxy S24 Ultra та iPhone 15 Pro Max (відео)

Як проходив експеримент

Цікаво було спостерігати за порівнянням: незважаючи на невелику перевагу за розміром екрану та роздільною здатністю у флагмана Samsung (6,8” та 3120×1440 пікселів у порівнянні з 6,7” та 2796×1290 пікселів), його батарея також виявилася більш ємною: 5 000 мА/год порівняно з 4441 мА/год.

Використовуючи стандартні процедури, тестування проводилося із двома новими смартфонами, що мають максимальну ємність батареї на рівні 100 відсотків. Обидва пристрої були повністю заряджені, підключені до однієї мережі Wi-Fi, і на обох встановлено однакові рівні яскравості та гучності.

Потім на обох пристроях проводили однакові дії протягом години: здійснювали дзвінки, обмінювалися повідомленнями в месенджерах, переглядали пошту, перегортали ті самі сторінки в браузері і використовували соціальні мережі.

Порівняння характеристик Galaxy S24 Ultra та iPhone 15 Pro Max (скриншот)

Загалом це склало 5 годин активних дій, після чого смартфони були заблоковані та залишені на 16 годин - імітуючи ситуацію, коли пристрій знаходиться в кишені або на тумбочці під час сну. На цьому етапі у iPhone залишилося 66 відсотків заряду, а у Galaxy - 70 відсотків.

Після етапу з відключеним екраном перейшли до активних дій: обидва пристрої протрималися по годині під час перегляду YouTube, гри, використання навігації в "Google Картах", прослуховуванны музики в Spotify і запису відео в Snapchat.

З урахуванням 16-годинної перерви обидва смартфони успішно пропрацювали вже 26 годин. На цій стадії iPhone залишилося 16 відсотків заряду, а у Galaxy - 20 відсотків.

В час, що залишився, проводився тест на перемикання: послідовно відкривали одні і ті ж програми на кожному смартфоні, очікували завантаження, згортали і знову відкривали наступне. Після завершення повного циклу програми вивантажувалися з пам'яті та починалося усе заново. Процес продовжувався до повного розряду пристроїв.

Результати тесту

У результаті iPhone виявився переможцем, показавши загальний час роботи у 27 годин 45 хвилин. Galaxy, хоч і незначно, але поступився, протримавшись 27 годин 43 хвилини. Різниця, звісно, незначна і не має статистичної значимості. Тим не менш, зараз флагманський iPhone залишається неперевершеним.