Победитель только один: в сети сравнили автономность Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max (видео)

Как проходил эксперимент

Интересно было наблюдать за сравнением: несмотря на небольшое превосходство по размеру экрана и разрешению у флагмана Samsung (6,8” и 3120×1440 пикселей по сравнению с 6,7” и 2796×1290 пикселей), его батарея также оказалась более емкой: 5 000 мА/ч по сравнению с 4 441 мА/ч.

Используя стандартные процедуры, тестирование проводилось с двумя новыми смартфонами, имеющими максимальную емкость батареи на уровне 100 процентов. Оба устройства были полностью заряжены, подключены к одной сети Wi-Fi, и на обоих установлены одинаковые уровни яркости и громкости.

Затем на обоих устройствах проводили одинаковые действия в течение часа: совершали звонки, обменивались сообщениями в мессенджерах, просматривали почту, перелистывали одни и те же страницы в браузере и использовали социальные сети.

Сравнение характеристик Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max (скриншот)

В общей сложности это составило 5 часов активных действий, после чего смартфоны были заблокированы и оставлены на 16 часов - имитируя ситуацию, когда устройство находится в кармане или на тумбочке во время сна. На этом этапе у iPhone осталось 66 процентов заряда, а у Galaxy - 70 процентов.

После этапа с отключенным экраном перешли к активным действиям: оба устройства продержались по часу при просмотре YouTube, игры, использовании навигации в "Google Картах", прослушивании музыки в Spotify и записи видео в Snapchat.

С учетом 16-часового перерыва оба смартфона успешно проработали уже 26 часов. На этой стадии у iPhone осталось 16 процентов заряда, а у Galaxy - 20 процентов.

В оставшееся время проводился тест на переключение: последовательно открывали одни и те же приложения на каждом смартфоне, ожидали загрузки, сворачивали и снова открывали следующее. После завершения полного цикла приложения выгружались из памяти и начиналось все заново. Процесс продолжался до полного разряда устройств.

Результаты теста

В итоге iPhone оказался победителем, показав общее время работы в 27 часов 45 минут. Galaxy, хоть и незначительно, но уступил, продержавшись 27 часов 43 минуты. Разница, конечно, незначительна и не имеет статистической значимости. Тем не менее, на данный момент флагманский iPhone остается непревзойденным.