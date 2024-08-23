"Перемога ось-ось і буде": відома блогерка відповіла, чи готова піти на фронт

Чи готова блогерка взяти зброю до рук

"По-перше, хочу сказати спочатку. Я відмовляюся вірити в те, що війна не закінчиться на період мого життя. Я абсолютно впевнена і чітко вірю, і кожен українець має в це вірити. Велика проблема, що ми вже частково перестали в це вірити, що перемога ось-ось і буде", - заявила Шаманська.

За словами блогерки, енергія та Всесвіт працюють так, що людям потрібно продовжувати вірити у перемогу. Зараз, вважає Шаманська, українці почали втрачати єдність.

Аліна Шаманська (скріншот)

"Ми точно переможемо. Невідомо коли, але в це вірити треба. Чи готова я? Ну звісно, якщо доведеться і якщо я буду на той момент жити в Україні", - запевняє блогерка.

Втім, вона зазначила, що виховує сина (його батько - Руслан Ханумак). І тому Шаманська вивезла його за кордон. Нині дитина блогерки перебуває у США, а сама вона живе на дві країни.

"Тут дуже така двояка історія. Тому що я готова, якби в мене не було сина, я б абсолютно точно ні ногою з України, нікуди б не пішла, залишилась би жити тут. Я готова працювати у прес-службі ЗСУ, те, що я вмію гарно робити. Я готова робити на благо нашої країни, у військовій сфері теж", - розповіла Аліна.

Що відомо про колишнього Шаманської

Блогерка перебувала у стосунках з зіркою "Кварталу" та коміком Русланом Ханумаком. 24 лютого 2022 року вона та її обранець і син перебували за кордоном. Шаманська запевняла, що до цього не знала про початок повномасштабної війни.

Потім Ханумак повернувся до України та потрапив у скандал. Через вечірку з Алхім Шаманська публічно оголосила про розлучення та заявила, що її чоловік "терся геніталіями" з іншими.

Руслан Ханумак (фото: instagram.com/hanumak)

Сам Ханумак пояснив це все тим, що він та блогерка вже давно розірвали стосунки та навіть не живуть разом. А в червні цього року гуморист заявив, що перетнув кордон та вже перебуває у США. Свій вчинок Руслан аргументував тим, що хоче бути з сином.

Потім, коли Ханумака захейтили, він розповів, як зміг виїхати з України. За словами шоумена, він має відстрочку. Сама ж Шаманська відреагувала на вчинок колишнього й сказала, що не має до цього ніякого відношення.