"Коли ніхто не чує": блогерка Шаманська зізналася, що слухає російську музику

Блогерка Аліна Шаманська (Шаманка), яка нещодавно розлучилася з зіркою "Кварталу" Русланом Ханумаком, відповіла, чи слухає вона нині російську музику. Виявилося, є одна пісня, яка досі в її плейлисті.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Шаманська зізналася під час інтерв'ю для програми "Наодинці".

"Я прийшла говорити правду і нічого окрім правди. Я відверта з вами і я не буду говорити зараз щось, аби сподобатися... Я скажу відверто, в мене є пісні, які мені хочеться інколи послухати і поностальгувати, і це пісні російських виконавців", - зізналася Шаманська.

"Буквально дві чи три пісні, але я ніколи не буду транслювати цього у своїх соцмережах і не буду толерувати це. Я не скажу своїй аудиторії, бо я несу перед нею велику відповідальність", - зазначила вона.

За словами блогерки, іноді вона може слухати російську пісню. Але робить це так, аби ніхто не чув та не бачив її в цей момент.

Шаманська та її колишній чоловік (фото: instagram.com/shamankaa)

"Я собі тихенько вечорком закриюся в машині, зроблю собі тихесенько, щоб ніхто не чув. Бо мені було б неприємно, якби я проходила вулицею і з машини лунала російська пісня. Тільки тоді, коли ніхто не чує, я можу дозволити собі послухати пісню", - пояснила Аліна.

Йдеться про трек Мурата Насирова "Нелюбимая". За словами Шаманської, вона обожнює цю пісню. І блогерка дозволяє собі послухати композицію, адже її виконавця вже немає в живих.

Втім, Аліна засуджує блогерів, які публічно слухають російську музику. Ба більше, Шаманська не розуміє, чому аудиторія це сприймає.

"Не треба ні до кого намагатися достукатися. Я не розумію не тільки тих блогерів, які слухають російську музику і толерують, транслюють в Stories. Я не розумію аудиторію, яка досі на них підписана", - заявила вона.

"Тут питання до аудиторії і не до блогера навіть конкретно. Так, я вважаю, що це неправильно. Я звісно, не суддя нікому, хай живе життя та людина, як вона хоче жити. Кожна людина має право жити своє життя, але в мене питання до аудиторії", - зазначила Шаманська.