"Переконуємо, що рано". Марічка Падалко розповіла про бажання 16-річного сина вступити до лав ЗСУ

Ведуча телемарафону "Єдині новини" Марічка Падалко зізналася, що її 16-річний син Михайло, як і його батько Єгор Соболєв, хоче вступити до лав ЗСУ.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для Голосного подкасту.
За словами зірки, Михайло навіть не хотів їхати із сестрами за кордон, коли почалося повномасштабне вторгнення. Тоді йому було 15 років.
"Він хотів тут усе це переживати. Хотів бути в країні, коли війна, тому що він хлопець. Звичайно, у нас не стоїть питання його кудись вивозити. У нас зараз стоїть питання в тому, щоб його переконати, що воювати у 18 років, це ще рано", - поділилася телеведуча.
Марічка Падалко з дітьми (фото: instagram.com/marichkapadalko)
"Тому що десь пів року тому було безумовно, що у 18… Потім я дізналася, але ще хочу це перевірити, чи справді так, що до 21 потрібен дозвіл від батьків. Тому в переговорах мені вдалося посунути це до 21", - додала вона.
Також, каже Падалко, батько його переконує у тому, що треба насамперед воювати розумом, багато вчитися, що війна змінюватиметься і буде більш технологічною.
"У багатьох батьків мотивація, щоб наші діти не воювали. І в цьому є сенс", - розповіла Марічка.
Знаменитість зазначила, що почерк її нащадка, якому у березні виповниться 17, можна побачити на демонтованих пам’ятниках Києва.
"Що я можу зробити? Я йому говорила, що за це може бути адміністративна відповідальність. Він бачить у цьому свій внесок. Він ще розбирав квартири на Солом’янці", - додала телеведуча.
Зазначимо, Михайло навчається в одинадцятому класі у Києві, а дочки Падалко та Соболєва Марія і Катерина здобувають освіту у Чехії.
Раніше зірка "Кріпосної" заявила про бажання піти на фронт та висловилася про мобілізацію жінок.
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