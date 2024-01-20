"Переконуємо, що рано". Марічка Падалко розповіла про бажання 16-річного сина вступити до лав ЗСУ

Син Марічки Падалко хоче служити у ЗСУ

За словами зірки, Михайло навіть не хотів їхати із сестрами за кордон, коли почалося повномасштабне вторгнення. Тоді йому було 15 років.

"Він хотів тут усе це переживати. Хотів бути в країні, коли війна, тому що він хлопець. Звичайно, у нас не стоїть питання його кудись вивозити. У нас зараз стоїть питання в тому, щоб його переконати, що воювати у 18 років, це ще рано", - поділилася телеведуча.

Марічка Падалко з дітьми (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Тому що десь пів року тому було безумовно, що у 18… Потім я дізналася, але ще хочу це перевірити, чи справді так, що до 21 потрібен дозвіл від батьків. Тому в переговорах мені вдалося посунути це до 21", - додала вона.

Також, каже Падалко, батько його переконує у тому, що треба насамперед воювати розумом, багато вчитися, що війна змінюватиметься і буде більш технологічною.

"У багатьох батьків мотивація, щоб наші діти не воювали. І в цьому є сенс", - розповіла Марічка.

Знаменитість зазначила, що почерк її нащадка, якому у березні виповниться 17, можна побачити на демонтованих пам’ятниках Києва.

"Що я можу зробити? Я йому говорила, що за це може бути адміністративна відповідальність. Він бачить у цьому свій внесок. Він ще розбирав квартири на Солом’янці", - додала телеведуча.

Зазначимо, Михайло навчається в одинадцятому класі у Києві, а дочки Падалко та Соболєва Марія і Катерина здобувають освіту у Чехії.