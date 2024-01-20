"Убеждаем, что рано". Маричка Падалко рассказала о желании 16-летнего сына вступить в ряды ВСУ

Сын Марички Падалко хочет служить в ВСУ

По словам звезды, Михаил даже не хотел ехать с сестрами за границу, когда началось полномасштабное вторжение. Тогда ему было 15 лет.

"Он хотел здесь все это переживать. Хотел быть в стране, когда война, потому что он парень. Конечно, у нас не стоит вопрос его куда-то вывозить. У нас сейчас стоит вопрос в том, чтобы его убедить, что воевать в 18 лет, это еще рано", - поделилась телеведущая.

Маричка Падалко с детьми (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Потому что где-то полгода назад было безусловно, что в 18... Потом я узнала, но еще хочу это проверить, действительно ли так, что до 21 нужно разрешение от родителей. Поэтому в переговорах мне удалось подвинуть это до 21", - добавила она.

Также, говорит Падалко, отец его убеждает в том, что надо прежде всего воевать умом, много учиться, что война будет меняться и будет более технологичной.

"У многих родителей мотивация, чтобы наши дети не воевали. И в этом есть смысл", - рассказала Маричка.

Знаменитость отметила, что почерк ее отпрыска, которому в марте исполнится 17, можно увидеть на демонтированных памятниках Киева.

"Что я могу сделать? Я ему говорила, что за это может быть административная ответственность. Он видит в этом свой вклад. Он еще разбирал квартиры на Соломенке", - добавила телеведущая.

Отметим, что Михаил учится в одиннадцатом классе в Киеве, а дочери Падалко и Соболева Мария и Екатерина получают образование в Чехии.