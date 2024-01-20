RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Убеждаем, что рано". Маричка Падалко рассказала о желании 16-летнего сына вступить в ряды ВСУ

Маричка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)
Автор: Иванна Пашкевич

Ведущая телемарафона "Єдині новини" Маричка Падалко призналась, что ее 16-летний сын Михаил, как и его отец Егор Соболев, хочет вступить в ряды ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости для Голосного подкасту.

Сын Марички Падалко хочет служить в ВСУ

По словам звезды, Михаил даже не хотел ехать с сестрами за границу, когда началось полномасштабное вторжение. Тогда ему было 15 лет.

"Он хотел здесь все это переживать. Хотел быть в стране, когда война, потому что он парень. Конечно, у нас не стоит вопрос его куда-то вывозить. У нас сейчас стоит вопрос в том, чтобы его убедить, что воевать в 18 лет, это еще рано", - поделилась телеведущая.

Маричка Падалко с детьми (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Потому что где-то полгода назад было безусловно, что в 18... Потом я узнала, но еще хочу это проверить, действительно ли так, что до 21 нужно разрешение от родителей. Поэтому в переговорах мне удалось подвинуть это до 21", - добавила она.

Также, говорит Падалко, отец его убеждает в том, что надо прежде всего воевать умом, много учиться, что война будет меняться и будет более технологичной.

"У многих родителей мотивация, чтобы наши дети не воевали. И в этом есть смысл", - рассказала Маричка.

Знаменитость отметила, что почерк ее отпрыска, которому в марте исполнится 17, можно увидеть на демонтированных памятниках Киева.

"Что я могу сделать? Я ему говорила, что за это может быть административная ответственность. Он видит в этом свой вклад. Он еще разбирал квартиры на Соломенке", - добавила телеведущая.

 

Отметим, что Михаил учится в одиннадцатом классе в Киеве, а дочери Падалко и Соболева Мария и Екатерина получают образование в Чехии.

Ранее звезда "Крепостной" заявила о желании уйти на фронт и высказалась о мобилизации женщин.

Также мы рассказывали, что роженица роддома в Мариуполе, фото с которой облетело весь мир, публично поддержала Путина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеМаричка Падалкозвезды шоу-бизнеса