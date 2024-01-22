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Переказ коштів з мобільного рахунку на банківську картку: як це зробити

Як переказати гроші з мобільного рахунку на картку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Абоненти Київстар, lifecell чи Vodafone часто цікавляться питанням, чи можна вивести гроші з мобільного рахунку на банківську картку. Зробити це в деяких випадках доволі легко.

РБК-Україна (проект Styler) дає детальні інструкції, як з мобільного рахунку поповнити свою картку, і розповідає, чи можуть це зробити абоненти всіх мобільних операторів.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "ПриватБанк", "Київстар", "Факти", lifecel, Paycell, Vodafone, Informator.

Зміст

Як перевести гроші з мобільного на картку "ПриватБанку"

Грошові перекази за номером телефону доступні клієнтам "ПриватБанку" у мобільному банку "Приват24".

Йдеться про те, що:

  • відправнику не треба дізнаватися номер картки одержувача, щоб надіслати переказ
  • отримувачу більше не потрібно передавати номер картки (лише номер телефону)

Для того, щоб почати користуватися послугою "Переказ коштів за номером телефону", у додатку "Приват24" потрібно: обрати картку - перейти в меню "Платіжні налаштування" - "Вибрати картку за замовчуванням" - натиснути "Увімкнути перекази за номером телефону".

Під час переказу грошей за номером телефону потрібно перейти до меню сервісів - натиснути "Переказ на картку" - у вікні, що з'явилося, вибрати одержувача з телефонної книги.

Водночас існує можливість переказувати гроші з мобільного рахунку на банківську картку:

  • для абонентів lifecell - за допомогою платіжного сервісу й додатку Paycel
  • для абонентів Vodafone - за допомогою платіжного сервісу або додатку EasyPay

Чи можна вивести гроші з "Київстар" на карту "Монобанк"

Раніше компанія "Київстар" практикувала послугу "Смарт-Гроші", що дозволяла, зокрема, виводити гроші з мобільного рахунку на картки інших банків. Однак 1 грудня 2022 року роботу популярної послуги припинили на тлі "зміни стратегії розвитку".

Виходячи з цього, користувачам мобільної мережі перестали бути доступними такі послуги:

  • переказ коштів із мобільного рахунку на банківську картку
  • переказ з "Київстару" на рахунок інших мобільних операторів (lifecell, Vodafone тощо) без комісії
  • оплата з мобільного рахунку комунальних платежів, транспорту та інші платіжні сервіси 

Нині на офіційному сайті компанії існує лише можливість розподілення залишку коштів між мобільними номерами "Київстар".

Як вивести гроші з рахунку lifecell

Легко поповнити мобільний рахунок lifecell без комісії, а також повернути кошти з мобільного рахунку на банківську картку дозволяє сервіс під назвою Paycell.

Для того, щоб вивести гроші з рахунку можна скористатися:

  • платіжним сервісом Paycell (поповнення можливе лише для карт українських банків у гривні)
  • мобільним застосунком Paycell

На офіційному сайті мобільного оператора уточнюється, що скористатися послугою можуть абоненти lifecell, що

  • обслуговуються на індивідуальних тарифних планах на умовах передплаченої форми обслуговування
  • користуються електронними комунікаційними послугами lifecell більше ніж 8 днів з моменту активації номера (або з моменту зміни тарифного плану чи заміни SIM-картки) 

Наголошується також, що безпека платежів забезпечується усіма необхідними протоколами згідно з міжнародними стандартами та підтвердженням транзакцій одноразовими паролями за допомогою SMS.

Як перевести гроші з мобільного рахунку Vodafone на банківську карту

Переказати гроші з мобільного рахунку Vodafone на банківську картку можна за допомогою:

  • сервісу EasyPay (раніше цю функцію виконував платіжний сервіс SharPay)
  • додатку EasyPay

Для цього потрібно зареєструвати особистий кабінет (або завантажити додаток), увійти в нього, обрати підрозділ "Переказ" - опцію "Переказ на картку" - ввести необхідні дані (номер картки, телефон і суму переказу) - перейти у вкладку "гроші з мобільного" - обрати рахунок "ПАТ ВФ Україна (Vodafone)" - натиснути "Оплатити".

Крім того, на офіційному сайті мобільного оператора наголошується, що користувачі мають змогу робити оплати з мобільного рахунку - безготівкові платежі для оплати інтернету, телебачення, проїзду, комунальних, банківських чи фінансових послуг тощо.

Управління послугою доступне в мобільному додатку My Vodafone.

Уточнюється, що для проведення платежів достатньо мати при собі телефон і гроші на рахунку. Платежі здійснюються online декількома простими кроками.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "ПриватБанк" запустив функцію, яка полегшить життя багатьом людям.

Читайте також, що відомо про запровадження в Україні миттєвих платежів.

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