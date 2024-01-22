Переказ коштів з мобільного рахунку на банківську картку: як це зробити

Абоненти Київстар, lifecell чи Vodafone часто цікавляться питанням, чи можна вивести гроші з мобільного рахунку на банківську картку. Зробити це в деяких випадках доволі легко.
РБК-Україна (проект Styler) дає детальні інструкції, як з мобільного рахунку поповнити свою картку, і розповідає, чи можуть це зробити абоненти всіх мобільних операторів.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "ПриватБанк", "Київстар", "Факти", lifecel, Paycell, Vodafone, Informator.
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Грошові перекази за номером телефону доступні клієнтам "ПриватБанку" у мобільному банку "Приват24".
Йдеться про те, що:
Для того, щоб почати користуватися послугою "Переказ коштів за номером телефону", у додатку "Приват24" потрібно: обрати картку - перейти в меню "Платіжні налаштування" - "Вибрати картку за замовчуванням" - натиснути "Увімкнути перекази за номером телефону".
Під час переказу грошей за номером телефону потрібно перейти до меню сервісів - натиснути "Переказ на картку" - у вікні, що з'явилося, вибрати одержувача з телефонної книги.
Водночас існує можливість переказувати гроші з мобільного рахунку на банківську картку:
Раніше компанія "Київстар" практикувала послугу "Смарт-Гроші", що дозволяла, зокрема, виводити гроші з мобільного рахунку на картки інших банків. Однак 1 грудня 2022 року роботу популярної послуги припинили на тлі "зміни стратегії розвитку".
Виходячи з цього, користувачам мобільної мережі перестали бути доступними такі послуги:
Нині на офіційному сайті компанії існує лише можливість розподілення залишку коштів між мобільними номерами "Київстар".
Легко поповнити мобільний рахунок lifecell без комісії, а також повернути кошти з мобільного рахунку на банківську картку дозволяє сервіс під назвою Paycell.
Для того, щоб вивести гроші з рахунку можна скористатися:
На офіційному сайті мобільного оператора уточнюється, що скористатися послугою можуть абоненти lifecell, що
Наголошується також, що безпека платежів забезпечується усіма необхідними протоколами згідно з міжнародними стандартами та підтвердженням транзакцій одноразовими паролями за допомогою SMS.
Переказати гроші з мобільного рахунку Vodafone на банківську картку можна за допомогою:
Для цього потрібно зареєструвати особистий кабінет (або завантажити додаток), увійти в нього, обрати підрозділ "Переказ" - опцію "Переказ на картку" - ввести необхідні дані (номер картки, телефон і суму переказу) - перейти у вкладку "гроші з мобільного" - обрати рахунок "ПАТ ВФ Україна (Vodafone)" - натиснути "Оплатити".
Крім того, на офіційному сайті мобільного оператора наголошується, що користувачі мають змогу робити оплати з мобільного рахунку - безготівкові платежі для оплати інтернету, телебачення, проїзду, комунальних, банківських чи фінансових послуг тощо.
Управління послугою доступне в мобільному додатку My Vodafone.
Уточнюється, що для проведення платежів достатньо мати при собі телефон і гроші на рахунку. Платежі здійснюються online декількома простими кроками.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "ПриватБанк" запустив функцію, яка полегшить життя багатьом людям.
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