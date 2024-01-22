Переказ коштів з мобільного рахунку на банківську картку: як це зробити

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Як перевести гроші з мобільного на картку "ПриватБанку"

Грошові перекази за номером телефону доступні клієнтам "ПриватБанку" у мобільному банку "Приват24".

Йдеться про те, що:

відправнику не треба дізнаватися номер картки одержувача, щоб надіслати переказ

отримувачу більше не потрібно передавати номер картки (лише номер телефону)

Для того, щоб почати користуватися послугою "Переказ коштів за номером телефону", у додатку "Приват24" потрібно: обрати картку - перейти в меню "Платіжні налаштування" - "Вибрати картку за замовчуванням" - натиснути "Увімкнути перекази за номером телефону".

Під час переказу грошей за номером телефону потрібно перейти до меню сервісів - натиснути "Переказ на картку" - у вікні, що з'явилося, вибрати одержувача з телефонної книги.

Водночас існує можливість переказувати гроші з мобільного рахунку на банківську картку:

для абонентів lifecell - за допомогою платіжного сервісу й додатку Paycel

для абонентів Vodafone - за допомогою платіжного сервісу або додатку EasyPay

Чи можна вивести гроші з "Київстар" на карту "Монобанк"

Раніше компанія "Київстар" практикувала послугу "Смарт-Гроші", що дозволяла, зокрема, виводити гроші з мобільного рахунку на картки інших банків. Однак 1 грудня 2022 року роботу популярної послуги припинили на тлі "зміни стратегії розвитку".

Виходячи з цього, користувачам мобільної мережі перестали бути доступними такі послуги:

переказ коштів із мобільного рахунку на банківську картку

переказ з "Київстару" на рахунок інших мобільних операторів (lifecell, Vodafone тощо) без комісії

оплата з мобільного рахунку комунальних платежів, транспорту та інші платіжні сервіси

Нині на офіційному сайті компанії існує лише можливість розподілення залишку коштів між мобільними номерами "Київстар".

Як вивести гроші з рахунку lifecell

Легко поповнити мобільний рахунок lifecell без комісії, а також повернути кошти з мобільного рахунку на банківську картку дозволяє сервіс під назвою Paycell.

Для того, щоб вивести гроші з рахунку можна скористатися:

платіжним сервісом Paycell (поповнення можливе лише для карт українських банків у гривні)

мобільним застосунком Paycell

На офіційному сайті мобільного оператора уточнюється, що скористатися послугою можуть абоненти lifecell, що

обслуговуються на індивідуальних тарифних планах на умовах передплаченої форми обслуговування

користуються електронними комунікаційними послугами lifecell більше ніж 8 днів з моменту активації номера (або з моменту зміни тарифного плану чи заміни SIM-картки)

Наголошується також, що безпека платежів забезпечується усіма необхідними протоколами згідно з міжнародними стандартами та підтвердженням транзакцій одноразовими паролями за допомогою SMS.

Як перевести гроші з мобільного рахунку Vodafone на банківську карту

Переказати гроші з мобільного рахунку Vodafone на банківську картку можна за допомогою:

сервісу EasyPay (раніше цю функцію виконував платіжний сервіс SharPay)

додатку EasyPay

Для цього потрібно зареєструвати особистий кабінет (або завантажити додаток), увійти в нього, обрати підрозділ "Переказ" - опцію "Переказ на картку" - ввести необхідні дані (номер картки, телефон і суму переказу) - перейти у вкладку "гроші з мобільного" - обрати рахунок "ПАТ ВФ Україна (Vodafone)" - натиснути "Оплатити".

Крім того, на офіційному сайті мобільного оператора наголошується, що користувачі мають змогу робити оплати з мобільного рахунку - безготівкові платежі для оплати інтернету, телебачення, проїзду, комунальних, банківських чи фінансових послуг тощо.

Управління послугою доступне в мобільному додатку My Vodafone.

Уточнюється, що для проведення платежів достатньо мати при собі телефон і гроші на рахунку. Платежі здійснюються online декількома простими кроками.