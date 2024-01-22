Перевод средств с мобильного счета на банковскую карту: как это сделать

Абоненты Киевстар, lifecell или Vodafone часто интересуются вопросом, можно ли вывести деньги с мобильного счета на банковскую карту. Сделать это в некоторых случаях достаточно легко.
РБК-Украина (проект Styler) дает подробные инструкции, как с мобильного счета пополнить свою карточку, и рассказывает, могут ли это сделать абоненты всех мобильных операторов.
При подготовке материала были использованы следующие источники: "ПриватБанк", "Киевстар", "Факты", lifecel, Paycell, Vodafone, Informator.
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Денежные переводы по номеру телефона доступны клиентам "ПриватБанка" в мобильном банке "Приват24".
Речь идет о том, что:
Для того чтобы начать пользоваться услугой "Перевод средств по телефону", в приложении "Приват24" нужно: выбрать карту - перейти в меню "Платежные настройки" - "Выбрать карту по умолчанию" - нажать "Включить переводы по номеру телефона".
При переводе денег по номеру телефона нужно перейти в меню сервисов - нажать "Перевод на карту" - в появившемся окне выбрать получателя из телефонной книги.
В то же время существует возможность переводить деньги с мобильного счета на банковскую карту:
Ранее компания "Киевстар" практиковала услугу "Смарт-Гроші", позволяющую, в частности, выводить деньги с мобильного счета на карты других банков. Однако 1 декабря 2022 года работу популярной услуги прекратили на фоне "изменения стратегии развития".
Исходя из этого, пользователям мобильной сети перестали быть доступны следующие услуги:
Сейчас на официальном сайте компании существует только возможность распределения остатка средств между мобильными номерами "Киевстар".
Легко пополнить мобильный счет lifecell без комиссии, а также вернуть средства с мобильного счета на банковскую карту позволяет сервис под названием Paycell.
Для того чтобы вывести деньги со счета можно воспользоваться:
На официальном сайте мобильного оператора уточняется, что воспользоваться услугой могут абоненты lifecell, которые
Отмечается также, что безопасность платежей обеспечивается всеми необходимыми протоколами в соответствии с международными стандартами и подтверждением транзакций одноразовыми паролями посредством SMS.
Перевести деньги с мобильного счета Vodafone на банковскую карту можно с помощью:
Для этого нужно зарегистрировать личный кабинет (или загрузить приложение), войти в него, выбрать подраздел "Перевод" - опцию "Перевод на карту" - ввести необходимые данные (номер карты, телефон и сумму перевода) - перейти во вкладку "Деньги с мобильного" - выбрать счет "ПАО ПФ Украина (Vodafone)" - нажать "Оплатить".
Кроме того, на официальном сайте мобильного оператора отмечается, что пользователи имеют возможность производить оплаты с мобильного счета - безналичные платежи для оплаты интернета, телевидения, проезда, коммунальных, банковских или финансовых услуг.
Управление услугой доступно в мобильном приложении My Vodafone.
Уточняется, что для проведения платежей достаточно иметь телефон и деньги на счету. Платежи производятся online в несколько простых шагов.
Напомним, ранее мы рассказывали, что "ПриватБанк" запустил функцию, которая облегчит жизнь многим людям.
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