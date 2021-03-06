UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В переходах метро снесенные киоски заменяют на новые: свежие фото

Автор: Владимир Костырин

В Киеве активно идет демонтаж МАФов, которые были установлены без разрешительных документов. При этом жители столицы заметили, что пока на территории одних подземок киоски сносят, на других - появляются новые.

Соответствующее фотодоказательство опубликовал в Facebook блогер Клим Братковский.

На снимке видно, что в подземном переходе на станции метро "Олимпийская" рабочие устанавливают новые конструкции.

Он также обратил на это внимание директора Департамента городского благоустройства КГГА Тимура Ткаченко.

"Вместо демонтажа в подземном переходе на "Олимпийской" быстрыми темпами идет строительство новых ларьков", - написал киевлянин.

В Киеве на станции метро "Олимпийская" устанавливают новые киоски (фото: facebook.com/klimetin)

Этот же кадр он выложил в комментариях к посту коммунальщиков в сети с отчетом о проделанных мероприятиях по демонтажу киосков.

В частности, в Коммунальном предприятии "Киевблагоустройство" на странице в Facebook проинформировали, что в подземном переходе на метро "Харьковская" демонтажные бригады разобрали более 30 ларьков

"Роллетные ряды мешали комфортному передвижению прохожих и нарушали пожарную безопасность. Теперь в переходе свободно. Напоминаем, что все временные сооружения могут размещаться только при наличии разрешительных документов", - указывалось в публикации.

Коммунальщики сопроводили свой отчет фотографиями о проделанной работе.

Тем временем в переходе подземки "Харьковская" ларьки сносят (фото: facebook.com/kyivblagoustrii)

Также в КП напомнили, по действующим правилам благоустройства, инспекторы вносят предписания с требованием предоставить разрешительные документы или демонтировать сооружение собственными силами. Если требование будет проигнорировано, Департамент городского благоустройства поручает КП "Киевблагоустройство" снести незаконный МАФ.

Ранее мы писали о том, что в Киеве рекламщики обрубили магнолию ради установки билборда, что спровоцировало скандал.

Также сообщалось, что в Киеве начали активно бороться с торгашами в переходах, и в сети появились фото.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевкиоск
Читайте также
В Киеве семья ромов устроила погребальную церемонию возле школы и детсада
В Киеве девочка-подросток напугала дикой выходкой: могли пострадать люди
Прогноз погоды