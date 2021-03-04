В Киеве рекламщики обрубили магнолию ради установки билборда: было знаковым деревом (фото)

В Киеве для установки рекламного билборда срезали магнолию, которая росла возле жилого дома в районе Львовской площади. Такие действия возмутили жителей столицы и вызвали массу критики в сети, а на инцидент уже отреагировали в Ассоциации операторов наружной рекламы.

Отмечается, что в результате действий рекламщиков было уничтожено дерево на улице Сечевых Стрельцов, 30а, которое радовало местных жителей своей красотой.

Пользователи интернета опубликовали соответствующие фото, а также показали, как выглядела магнолия до установки рекламной конструкции на фасаде дома.

В Киеве оператор рекламы для установки билборда срезал магнолию (фото: facebook.com/mikhail.shuranov)

"Обрубить магнолию ради видимости рекламы? Это просто варварство. ЖК Creator City что скажете?" - пишет в Facebook Михаил Шуранов.

"Не про HR. Дилемма у меня. На Артема ради этого щита уничтожили красивейшую магнолию. Знаю, что многие любили, любовались. Для кого-то это было очень личным и знаковым деревом. Понятно, что LG не владельцы конструкции. Владелец "Айкон Медиа". Зеленбуд, естественно, разрешение дал. По бумагам все ок. И на "Айкон" мне плевать, это их карма", - говорится в публикации на Facebook-странице киевлянки Галины Морозовой.

Так выглядела магнолия до установки рекламного билборда на улице Сечевых Стрельцов, 30а (фото: facebook.com/mikhail.shuranov)

В Ассоциации операторов наружной рекламы, реагируя на вопиющий случай, выразили надежду, что виновные в уничтожении уникального дерева понесут наказание.

Также отмечается, что компания ООО "Айкон Медиа", которой принадлежит данная рекламная конструкция, не является членом Ассоциации.

"Мы обратились в КП "Киевреклама" по этому инциденту и нам ответили, что уже прислали все данные о владельце рекламоносителя в КО "Киевзеленстрой"... Подчеркиваем, члены Ассоциации работают исключительно в рамках законодательства и никогда бы не допустили противоправных действий при размещении своей рекламы", - говорится в заявлении.