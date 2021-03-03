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В Киеве начали активно бороться с торгашами в переходах: появились фото

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 14:52
В Киеве начали активно бороться с торгашами в переходах: появились фото В Киеве начали бороться с торговцами в переходах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве начали бороться с незаконными торговцами в подземных переходах. Так, например, 3 марта рейд провели возле метро "Позняки".

Об этом сообщается на странице Дарницкой городской администрации в Facebook.

"В рейде приняли участие сотрудники отдела контроля по благоустройству и охраны окружающей среды Дарницкой райгосадминистрации, представители Департамента городского благоустройства КГГА и районного управления полиции. Спасибо всем, кто присоединился", - сказано в сообщении.

Также на странице напомнили, что лучший способ борьбы со стихийными торговцами - это не покупать у них ничего.

Отметим, что жители столицы уже давно жалуются на то, что в переходах торговцы совсем не дают пройти людям из-за своего товара. В комментариях украинцы отмечают, что это ненадолго и продавцы снова вернутся на насиженные места.

  • Якщо можна зробіть фото цієї локації сьогодні ввечері та завтра зранку. Щоб оцінити ефективність заходу...
  • Вчора орієнтовно о 15.00 не могла нормально вийти з метро (вихід до маршруток), бо бабці прямо на сходах торгували квітами та іншим крамом.

В Киеве начали активно бороться с торгашами в переходах: появились фотоВ Киеве начали активно бороться с торгашами в переходах: появились фотоВ Киеве начали активно бороться с торгашами в переходах: появились фотоВ Киеве начали активно бороться с торгашами в переходах: появились фотоВ Киеве разогнали продавцов, которые работали в подземном переходе у метро "Позняки" (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)

Как мы рассказывали ранее, в детских игрушках из пластмассы было обнаружено более 100 веществ, которые очень опасны. Исследователи отмечают, что такими игрушками детям играть очень опасно.

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