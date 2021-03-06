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У переходах метро знесені кіоски замінюють на нові: свіжі фото

Автор: Володимир Костирін

У Києві активно триває демонтаж МАФів, які були встановлені без дозвільних документів. При цьому жителі столиці помітили, що поки на території одних підземок кіоски зносять, на інших - з'являються нові.

Відповідний фотодоказ опублікував Facebook блогер Клим Братківський.

На знімку видно, що в підземному переході на станції метро "Олімпійська" робітники встановлюють нові конструкції.

Він також звернув на це увагу директора Департаменту міського благоустрою КМДА Тимура Ткаченка.

"Замість демонтажу в підземному переході на "Олімпійській" швидкими темпами йде будівництво нових кіосків", - написав киянин.

У Києві на станції метро "Олімпійська" встановлюють нові кіоски (фото: facebook.com/klimetin)

Цей же кадр він виклав у коментарях до посту комунальників в мережі зі звітом про виконані заходи з демонтажу кіосків.

Зокрема, у Комунальному підприємстві "Київблагоустрій" на сторінці Facebook поінформували, що в підземному переході на станції метро "Харківська" демонтажні бригади розібрали понад 30 яток

"Ролетні ряди заважали комфортному пересуванню прохожих та порушували пожежну безпеку. Тепер у переході вільно. Нагадуємо, що всі тимчасові споруди можуть розміщуватися лише за наявності дозвільних документів", - зазначалося в публікації.

Комунальники супроводили свій звіт фотографіями про виконану роботу.

Тим часом у переході підземки "Харківська" кіоски зносять (фото: facebook.com/kyivblagoustrii)

Також в КП нагадали, за чинними правилами благоустрою, інспектори вносять приписи з вимогою надати дозвільні документи або демонтувати споруду власними силами. Якщо вимога буде проігнорована, Департамент міського благоустрою доручає КП "Київблагоустрій" знести незаконний МАФ.

Раніше ми писали про те, що у Києві рекламщики обрубали магнолію заради встановлення білборда, що спровокувало скандал.

Також повідомлялося, що в Києві почали активно боротися з торгашами в переходах, і в мережі з'явилися фото.

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