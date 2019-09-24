Переход на зимнее время: когда и на сколько переводить часы

Украина ежегодно переводит стрелки часов с летнего на зимнее время и 2019 год не станет исключением. По традиции, перевод часов происходит в последнее воскресенье октября и в этом году это – 27 октября. Стрелки часов нужно будет перевести в ночь с субботы, 26 октября на воскресенье, 27 октября, на один час назад.

"Согласно постановление Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" на территории Украины 27 октября 2019 в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад", - сказано в распоряжении Кабмина.

Современные компьютеры, мобильные телефоны, а также другие электронные гаджеты проводят автоматический перевод часов, а вот механическая техника самостоятельно это сделать не сможет, поэтому пользователям следует сделать это накануне, желательно в субботу вечером, перед сном. Также стоит позаботиться о том, чтобы не перепутать время поездок в воскресенье, 28 октября. В билетах, а также на табло вокзалов и аэропортов время будет указано уже по-новому.

Перевод на зимнее и летнее время был введен для того, чтобы можно было экономить электроэнергию в светлое время суток. Однако, как показала многолетняя практика, экономия получилась сравнительно небольшая, всего 1-3%. В связи с этим многие страны отказались от сезонного перевода времени.

Кроме того, медики утверждают, что перевод часов негативно сказывается на человеческом организме: у людей нарушается сон, они тяжело адаптируются и испытывают два раза в год стресс. От этого начинают обостряться хронические болезни и существенно падает работоспособность.

Для того, чтобы минимизировать стресс от перевода стрелок часов, врачи рекомендуют начинать подготовку за несколько недель – высыпаться, хорошо питаться, гулять на свежем воздухе и сдвигать отход ко сну и подъем на 15 минут каждый день.