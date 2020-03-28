Переход на летнее время: когда и куда в Украине нужно перевести часы

Перевод часов в Украине на летнее время состоится в ночь с субботы, 28 марта, на воскресенье, 29 марта. В три часа ночи все гаджеты переведут время на один час вперед, об этом стоит помнить, чтобы не перевести утром часы еще на один час вперед.

В воскресенье, 29 марта, Украина традиционно перейдет на летнее время, а это значит, что украинцы смогут поспать на один час дольше. Автоматически увеличится и светлое время суток – на один час. Чтобы проверить точное время по Киеву, можно позвонить по номеру 112 или зайти в интернете по ссылке.

Переводить время в Украине стали в 1981 году, а в 1996 регламентировали такой перевод на законодательном уровне. В марте – переход на летнее время, стрелки на один час вперед, в октябре – на зимнее время, стрелки на один час назад.

Практика перевода часов была введена для того, чтобы экономить электроэнергию, но с развитием вся экономия свелась к минимальным 1-3%. Во многих странах от такой практики уже отказались, и в Украине хотели тоже ее отменить, но инициатива не получила поддержки.

Как считают медики, для Украины оптимальным временем является зимнее, а организм человека при переходе на летнее испытывает большой стресс. У многих сбивается режим сна, появляется повышенная утомляемость, депрессивные настроения.

Врачи рекомендуют больше гулять на свежем воздухе, хорошо питаться, придерживаться режима сна и не перегружать организм физическими нагрузками.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как восстановить бодрость и энергию во время весеннего авитаминоза.