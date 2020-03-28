Перехід на літній час: коли і куди в Україні потрібно перевести годинники

Переведення годинників в Україні на літній час відбудеться в ніч з суботи, 28 березня, на неділю, 29 березня. О третій годині ночі всі гаджети переведуть годинники на одну годину вперед, про це варто пам'ятати, щоб не перевести вранці годинник ще на одну годину вперед.

У неділю, 29 березня, Україна традиційно перейде на літній час, а це означає, що українці зможуть поспати на годину довше. Автоматично збільшиться і світлий час доби – на одну годину. Щоб перевірити точний час по Києву, можна зателефонувати за номером 112 або зайти в інтернеті на посилання.

Переводити час в Україні стали в 1981 році, а в 1996 регламентували такий перехід на законодавчому рівні. У березні – перехід на літній час, стрілки на одну годину вперед, в жовтні – на зимовий час, стрілки на одну годину назад.

Практика переведення годинників була введена для того, щоб заощаджувати електроенергію, але з розвитком вся економія звелася до мінімальних 1-3%. У багатьох країнах від такої практики відмовилися, і в Україні теж хотіли її скасувати, але ініціатива не отримала підтримки.

Як вважають медики, для України оптимальним часом є зимовий, а організм людини при переході на літній відчуває великий стрес. У багатьох порушується режим сну, з'являється підвищена стомлюваність, депресивні настрої.

Лікарі рекомендують більше гуляти на свіжому повітрі, добре харчуватися, дотримуватися режиму сну і не перевантажувати організм фізичними навантаженнями.

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