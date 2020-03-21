Не забудьте перевести часы: точная дата и время перехода на летнее время

Перевод часов в Украине на летнее время (Коллаж РБК-Украина)

Как проверить точное время в Украине перед переводом часов

Перевод часов в Украине на летнее время состоится уже в следующее воскресенье, 29 марта. Стрелки часов нужно перевести на один час вперед. Стоит отметить, что все гаджеты и электронные устройства, которые подключены к интернету, автоматически в 3 часа ночи переведут время. Об этом нужно помнить, чтобы не перевести часы два раза.

Чтобы узнать точное время утром в воскресенье, 29 марта, можно позвонить в справочную 112 или в интернете зайти по ссылке на точное время по Киеву.

Для того, чтобы минимизировать стресс для организма человека, связанный с переводом часов, медики рекомендуют придерживаться простых правил:

За неделю до перевода часов стоит начать сдвигать время отхода ко сну и время пробуждения на 15 минут.

Вечерний прием пищи также стоит перенести на один час раньше.

Перед сном можно принять ванну или почитать приятную книгу, выпить успокаивающий чай.

Чаще гулять на свежем воздухе.

Соблюдать правильный рацион питания, исключить нагрузки на организм алкоголем и вредной едой.

Пить много жидкости.

Высыпаться. Для взрослого человека для полноценного отдыха нужно не менее 7-9 часов сна, для детей – 9-10 часов сна.

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