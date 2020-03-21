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Не забудьте перевести часы: точная дата и время перехода на летнее время

STYLERЖизнь    21.03.2020 - 11:49
Не забудьте перевести часы: точная дата и время перехода на летнее время
Перевод часов в Украине на летнее время (Коллаж РБК-Украина)

Как проверить точное время в Украине перед переводом часов

Перевод часов в Украине на летнее время состоится уже в следующее воскресенье, 29 марта. Стрелки часов нужно перевести на один час вперед. Стоит отметить, что все гаджеты и электронные устройства, которые подключены к интернету, автоматически в 3 часа ночи переведут время. Об этом нужно помнить, чтобы не перевести часы два раза.

Чтобы узнать точное время утром в воскресенье, 29 марта, можно позвонить в справочную 112 или в интернете зайти по ссылке на точное время по Киеву.

Для того, чтобы минимизировать стресс для организма человека, связанный с переводом часов, медики рекомендуют придерживаться простых правил:

  • За неделю до перевода часов стоит начать сдвигать время отхода ко сну и время пробуждения на 15 минут.
  • Вечерний прием пищи также стоит перенести на один час раньше.
  • Перед сном можно принять ванну или почитать приятную книгу, выпить успокаивающий чай.
  • Чаще гулять на свежем воздухе.
  • Соблюдать правильный рацион питания, исключить нагрузки на организм алкоголем и вредной едой.
  • Пить много жидкости.
  • Высыпаться. Для взрослого человека для полноценного отдыха нужно не менее 7-9 часов сна, для детей – 9-10 часов сна.

Напомним, ранее мы писали о том, какие напитки помогут быстро заснуть и успокоят организм вечером.

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