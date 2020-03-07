Весеннее переутомление: топ-5 средств, которые помогут вернуть энергию

Как справиться с весенней усталостью (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты рассказали, как восстановить иммунитет и вернуть тонус организму в начале весны

Организм человека после длительной зимы и отсутствия солнца ослаблен и многих украинцев волнует вопрос – как восстановить бодрость в начале весны и чем поддержать иммунитет.

Весной у многих людей наблюдается состояние хронической усталости и сонливости, при которых обычные и проверенные средства совершенно не помогают. Падает концентрация и работоспособность, а организм человека более склонен к простудным заболеваниям. Врач-терапевт Валентина Андрейченко назвала топ-5 эффективных средств, которые помогают справиться с весенней усталостью, пишет издание "Сегодня".

Настойка женьшеня. Это уникальное растительное средство обладает многими свойствами и его активно используют в медицине уже много лет. Женьшень повышает иммунитет, улучшает кроветворение, снижает сахар в крови и помогает организму усваивать кислород. Стоит настойка женьшеня недорого, от 32 гривен. Принимать нужно 15-20 капель 2-3 раза в сутки на протяжении месяца. Перед употреблением стоит проконсультироваться с лечащим врачом и исключить аллергические реакции.

Китайский лимонник. Это лекарство прекрасно справляется с нервными переутомлениями и истощениями при длительных нагрузках. Прекрасно подходит для студентов, но есть серьезное противопоказание: китайский лимонник повышает давление, поэтому его нельзя принимать гипертоникам. Также он активизирует обмен веществ, улучшает пищеварение и повышает устойчивость организма к негативным внешним воздействиям. Цена в аптеках – от 60 гривен. Принимать 20-25 капель 1-3 раз в день на протяжении трех недель.

Настойка элеутерококка. Растение, которое повышает все защитные силы организма. Показан спортсменам после тренировок и соревнований, как вспомогательное средство во время простуды, а также после перенесенного заболевания. Используется как сильный антистрессовый препарат. Стоимость в аптеках – от 15 гривен. Принимать 20-30 капель 1 раз в день в течение 25 дней.

Родиола розовая (золотой корень). Этот препарат выписывают при стрессе, депрессии, неврозах, повышенной утомляемости и внутренней тревожности. Улучшает концентрацию внимания и способствует выносливости. Есть серьезные противопоказания: печеночная и почечная недостаточность. Стоимость в аптеках – от 50 гривен. Принимать 5-10 капель 2-3 раза в день в течение 10 дней.

Корень солодки. Этот препарат более известен как средство от кашля, но у корня солодки есть и другие уникальные качества – он предотвращает размножение вирусов в организме и стимулирует естественные силы организма. Для укрепления организма корень солодки принимают в таблетках, а не сиропе. Цена в аптеках от 28 гривен за упаковку. Дозировку и длительность приема назначает лечащий врач.

Как отмечает Валентина Андрейченко, все эти препараты принимают в конце зимы-начале весны. Они оказывают профилактическое действие на организм и восстанавливают силы. Перед приемом любого препарата, стоит проконсультироваться с лечащим врачом и исключить аллергические реакции. Также стоит внимательно изучить противопоказания.