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Перехід у київському метро залатали скотчем: фото "ремонту"

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Київ, Субота 24 липня 2021 18:40
Перехід у київському метро залатали скотчем: фото "ремонту" Фото: метро в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві в підземному переході станції метро стали з'являтися тріщини на колоні, і працівники метрополітену просто замотали шматки плит скотчем, щоб ті не обвалилися. Такий "ремонт" зняли на фото, після чого кадр потрапив в мережу.

Про ноу-хау від ремонтників підземки розповів журналіст Олександр Рудоманов у своєму Facebook.

Як видно на знімку, гранітні плити на колоні в підземному переході перед входом на станцію метро перемотали скотчем в кілька шарів, щоб ті не відвалилися. На цьому, очевидно, проблему порахували вже вирішеною.

"Якщо ви не можете шось полагодити за допомогою скотчу, це означає лише одне - ви взяли мало скотчу", - з іронією прокоментував такий ремонт журналіст і блогер.

Уточнюється, що аварійна колона помічена в переході на метро "Святошин" під залізничними коліями.

Перехід у київському метро залатали скотчем: фото &quot;ремонту&quot;

У Києві в переході в метро "Святошин" аварійну колону замотали скотчем (фото: facebook.com/sasko.laps)

На ситуацію вже відреагували в Київській міській державній адміністрації. Так, в коментах до публікації завідуюча сектором зі зв'язків з громадськістю Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Анна Голосинська запевнила, що вже у вівторок, 27 липня, на місце прибуде комісія для перевірки та обстеження.

Після цього жителі столиці в мережі почали закидати пропозиціями направити таку комісію й на інші об'єкти та станції метрополітену. Зокрема, на "Лівобережну", "Шулявську", перевірити всі переходи на проспекті Перемоги, а ще відправитися з інспекцією на Іподром та Виставковий Центр.

Раніше повідомлялося, що у переході київського метро стався обвал - зі стелі підземки станції метро "Оболонь" впала частина бетонної конструкції.

Нагадаємо, взимку в Києві сталася НП біля метро "Майдан Незалежності", де в переході повністю обвалилася стеля, а людей врятувало диво.

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