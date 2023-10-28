Перехід на зимовий час. Що треба знати водіям

Перехід на зимовий час може вплинути на водіїв не найкращим чином, особливо в перші кілька днів після переведення годинників.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: постанова Кабінету міністрів №509 "Про порядок обчислення часу на території України", National Center for Biotechnology Information, Вікіпедія.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що водіям і власникам машин потрібно знати про перехід на зимовий час, і як найкраще до нього підготуватись, аби не втрапити в халепу.

Коли Україна переходить на зимовий час

Вперше "змінювати" час і переводити годинники заради економії свічок запропонував Бенджамін Франклін у 1784 році (цій темі він присвятив окрему публікацію). Дещо пізніше - у 1907 році - цю ж проблему в брошурі "Марна витрата денного світла" порушив британський архітектор Вільям Віллет.

Ця ідея так сподобалась королю Великої Британії Едварду VII, що він у 1908 році (навіть без рішення парламенту) перевів на "новий" час спершу свій маєток Сандрінґем, а дещо згодом - Віндзор і Балморал

Повноцінно ж запровадили "зміну" часу в Німеччині та Австро-Угорщині під час Першої світової. 30 квітня 1916 року стрілки годинників там пересунули на годину вперед, а 1 жовтня того ж року - на годину назад.

В Україні переходити на зимовий (і, відповідно, літній) час почали в 1981 році. Сьогодні переведення годинника двічі на рік регулюється постановою Кабінету міністрів "Про порядок обчислення часу на території України" від 1996 року.

Згідно з документом, на території України було запроваджено "час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад". Пізня ніч і вихідний день були обрані для того, щоб не створювати незручностей посеред робочого тижня

Отже, поточного 2023 року перехід на зимовий час для всіх українців відбудеться в неділю, 29 жовтня, о 4 годині ночі (потрібно буде перевести стрілки годинників на годину назад).

Зазначимо, що більшість електронних пристроїв перейдуть на "новий" час самостійно. Перевести вручну доведеться механічні пристрої та ті, що працюють без доступу в інтернет.

Чому "зміна" часу може вплинути на водіїв

Перехід на зимовий час дозволить українцям поспати на годину довше, проте організм не одразу зможе пристосуватись до нового ритму. Адже йому доведеться звикнути прокидатися й засинати в "новий" час.

Дослідники з різних країн давно визначили, що під час "зміни" часу серед населення збільшується кількість звернень до служб "швидкої". На думку фахівців, внаслідок часових змін у людей збільшується ризик:

серцево-судинних захворювань (зростає ризик інфарктів, гіпертонічних кризів)

психічних розладів (зростає кількість спроб суїцидів)

захворювань, пов'язаних з імунною системою (знижується здатність організму чинити опір хворобам)

різноманітних травм (збільшується кількість нещасних випадків, дорожньо-транспортних пригод)

Отже, після переведення годинників у водіїв, як і в решти українців, може погіршуватись самопочуття, знижуватись працездатність, сповільнюватись швидкість реакції на ті чи інші ситуації на дорозі.

Крім іншого, в перші кілька днів після зміни часу власникам машин доведеться звикнути до зміненого світлового дня і температурного режиму.

Переведення годинників відбудеться в ніч на 29 жовтня (ілюстративне фото: Freepik)

Як водіям підготуватись, аби не втрапити в халепу

До переходу на зимовий час водіям потрібно підготувати і себе, і свої машини.

Хоча б за тиждень до переведення годинників власникам машин варто:

нормалізувати свій сон і висипатися (готуватись до сну та йти відпочивати раніше, дотримуватися встановленого режиму дня, приймати розслабляючу ванну ввечері та контрастний душ зранку, не пити каву після обіду, не дрімати вдень більше 30 хв і т. ін.)

перестати користуватися будь-якими гаджетами за годину до сну

частіше бувати на свіжому повітрі (або хоча б виходити зранку і перед сном на балкон)

регулярно виконувати хоча б найпростіші фізичні вправи

уникати стресу та конфліктних ситуацій

уважно стежити за харчуванням (споживати більше корисних і "легких" продуктів, пити більше води, відмовитися від шкідливих звичок тощо)

Дехто також радить підготуватися до часових змін шляхом медитацій, дихальних практик або йоги.

Підготувати до майбутніх змін потрібно і транспортний засіб. Досвідчені водії радять провести восени повноцінний "техогляд" машини, адже крім переходу на зимовий час, у цей період зазвичай відбувається суттєве похолодання.

Особливу увагу варто звернути на:

світло (фари та інші світлові прилади мають працювати належним чином, аби видимість на дорозі була якнайкраща)

шини (тип і якість гуми, тиск у колесах)

двірники та склоомивач (під час дощів і заморозків чисте скло - запорука безпеки для всіх учасників дорожнього руху)

системи обігрівання та охолодження (поламана пічка не дозволить зігрітися чи обдути лобове скло, щоб уникнути запотівання)

акумулятор і генератор (із настанням холодів вони зазнають підвищеного навантаження)

гальма і гальмівну рідину (зношені колодки не дадуть вчасно затормозити, а гальмівну рідину радять змінювати не рідше ніж раз на кілька років)

кількість пального (застрягти в заторі без палива та тепла буде напрочуд неприємно)

аптечку (краще, щоб вона була "свіжою" і містила препарати "на всі випадки життя")

Якщо і ви, і ваш автомобіль готові до "зміни" часу, не забудьте про останні поради: