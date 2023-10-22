Через тиждень переводимо годинники: як правильно підготуватися

Переведення годинника на зимовий час традиційно відбувається в останню неділю жовтня. Цього року це випадає на 29 жовтня. Отже, в українців є трошки часу, аби підготуватися до цієї зміни.

Чому ми переводимо годинники, коли це потрібно зробити та як підготуватися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли та куди будемо крутити стрілки годинника

Перехід на зимовий час відбудеться у наступну неділю, 29 жовтня. Годинники потрібно перевести на 1 годину назад о 04:00 годині ранку. Усі електронні прилади, які підключені до мережі, переведуть час самостійно. Вручну потрібно буде перевести тільки старі мобільні телефони та механічні годинники.

Варто пам'ятати, що 29 жовтня увесь транспорт та країна почнуть жити вже за зимовим часом. Тому, якщо у вас запланована зустріч чи ви маєте вирушати у поїздку - підготуйтеся, аби не заплутатися.

Для чого ми переводимо годинники

Щорічно Україна, як і ще 72 країни світу, переводять годинники двічі на рік - весною та осінню. У березні - на годину вперед, у жовтні - на годину назад.

Свого часу ця практика була запроваджена у Британії для економії електроенергії. Перше переведення годинника відбулося у 1908 році, а до країн бувшого СРСР ця практика дійшла тільки у 80-х роках.

13 травня 1996 року Кабінет Міністрів випустив постанову №509 "Про порядок обчислення часу на території України", якою регламентується щорічний перехід на літній та зимовий час у нашій країні.

І хоча ефективність зменшення навантаження на енергоносії дуже мала (приблизно від 1 до 3%), скасувати цю практику ніяк не виходить. Тим більше, що лікарі вже наголошували, що цей процес впливає на самопочуття людей і деяким потрібно до декількох тижнів для адаптації та переходу на новий графік.

Частина країн світу від переведення годинників відмовилася. А ось країни ЕС, Україна, США, Британія, Австралія, Мексика, Ізраїль - ніяк не дійдуть згоди.

Для України, наприклад, природнім є саме зимовий час. У 2021 році депутати Верховної Ради намагалися скасувати цю практику, але на другому читанні проєкт не був підтриманий.

У ЕС планували завершити переведення годинників восени 2021 року, але втілення у життя також не встигли - відклали через глобальну пандемію.

Як підготуватися до переведення годинників

Перехід на зимовий час восени сприймається трохи легше, ніж весною - на літній. Це пов'язано також й зі сном. Бо навесні ми починаємо спати на годину менше і потрібен час для адаптації.

А восени - ми спимо на годину довше. І адаптація, хоч й буде легша, вона все одно буде потрібна. І найголовніше - за найближчий тиждень пристосувати свій організм до нового графіку сну.

Для цього потрібно:

Зсувайте час засинання та прокидання своєї сім'ї по 5-10 хвилин щодня. І намагайтеся спати не менше 7-9 годин на добу.

Обов'язково провітрюйте спальню ввечері перед сном та зранку.

Частіше гуляйте на свіжому повітрі, за будь-якої погоди - це допомагає наситити організм киснем.

Дотримуйтеся здорового харчування та графіку прийому їжі.

Намагайтеся зменшити найближчим часом стрес у повсякденному житті. Якщо ви важко реагуєте на зміни - пересуньте, по можливості, усі важливі справи на 1-2 тижні.

Фізичні тренування теж варто пересунути - якщо ви займалися спортом ввечері, то варто їх перенести на ранок.

Облаштуйте вашу спальню так, щоб ваш сон був корисним - режим температури та вологи, приберіть зайві джерела світла вночі.

"Поступово пристосовуйтеся до нового графіка: якщо вам важко адаптуватися одразу, намагайтеся змінювати його поступово, збільшуючи час, який ви проводите в ліжку на 15 хвилин кожного дня", - радить health-фахівець Уляна Вернер.

Варто також зменшити використання електронних пристроїв перед сном - хоча б на декілька годин. Не варто перед сном їсти щось важке, бо це буде заважати якісному сну та сприяти пробудженню вночі.