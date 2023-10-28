Переход на зимнее время. Что нужно знать водителям
Переход на зимнее время может повлиять на водителей не лучшим образом, особенно в первые несколько дней после перевода часов.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что водителям и владельцам машин нужно знать о переходе на зимнее время, и как лучше к нему подготовиться, чтобы не попасть в беду.
При подготовке материала были использованы следующие источники: постановление Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", National Center for Biotechnology Information, Википедия.
Когда Украина переходит на зимнее время
Впервые "менять" время и переводить часы ради экономии свечей предложил Бенджамин Франклин в 1784 году (этой теме он посвятил отдельную публикацию). Несколько позже - в 1907 году - эту же проблему в брошюре "Тщетный расход дневного света" поднял британский архитектор Уильям Уиллет.
Эта идея так понравилась королю Великобритании Эдварду VII, что он в 1908 году (даже без решения парламента) перевел на "новое" время сначала свое имение Сандрингем, а несколько позже - Виндзор и Балморал
Полноценно ввели "смену" времени в Германии и Австро-Венгрии во время Первой мировой. 30 апреля 1916 года стрелки часов там передвинули на час вперед, а 1 октября того же года - на час назад.
В Украине переходить на зимнее (и соответственно летнее) время начали в 1981 году. Сегодня перевод часов дважды в год регулируется постановлением Кабинета министров "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 1996 года.
Согласно документу, на территории Украины было введено "время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад ". Поздняя ночь и выходной день были выбраны для того, чтобы не создавать неудобств посреди рабочей недели.
Итак, в нынешнем 2023 году переход на зимнее время для всех украинцев состоится в воскресенье, 29 октября, в 4 часа ночи (требуется перевести стрелки часов на час назад).
Отметим, что большинство электронных устройств перейдут на новое время самостоятельно. Перевести вручную придется механические устройства и те, которые работают без доступа в интернет.
Почему "смена" времени может повлиять на водителей
Переход на зимнее время позволит украинцам поспать на час дольше, однако организм не сразу сможет приспособиться к новому ритму. Ведь ему придется привыкнуть просыпаться и засыпать в новое время.
Исследователи из разных стран давно определили, что во время "изменения" времени среди населения увеличивается количество обращений в службы "скорой". По мнению специалистов, в результате временных изменений у людей увеличивается риск:
- сердечно-сосудистых заболеваний (растет риск инфарктов, гипертонических кризов)
- психических расстройств (растет количество попыток суицидов)
- заболеваний, связанных с иммунной системой (снижается способность организма сопротивляться болезням)
- различных травм (увеличивается количество несчастных случаев, дорожно-транспортных происшествий)
Следовательно, после перевода часов у водителей, как и у всех украинцев, может ухудшаться самочувствие, снижаться работоспособность, замедляться скорость реакции на те или иные ситуации на дороге.
Кроме прочего, в первые несколько дней после смены времени владельцам машин придется привыкнуть к измененному световому дню и температурному режиму.
Перевод часов состоится в ночь на 29 октября (иллюстративное фото: Freepik)
Как водителям подготовиться, чтобы не попасть в беду
К переходу на зимнее время водителям нужно подготовить и себя, и свои машины.
Хотя бы за неделю до перевода часов владельцам машин стоит:
- нормализовать свой сон и высыпаться (готовиться ко сну и идти отдыхать раньше, соблюдать установленный режим дня, принимать расслабляющую ванну вечером и контрастный душ утром, не пить кофе после обеда, не дремать днем более 30 мин. и т. д.)
- перестать пользоваться любыми гаджетами за час до сна
- почаще бывать на свежем воздухе (или хотя бы выходить утром и перед сном на балкон)
- регулярно выполнять хотя бы простейшие физические упражнения
- избегать стресса и конфликтных ситуаций
- внимательно следить за питанием (потреблять больше полезных и "легких" продуктов, пить больше воды, отказаться от вредных привычек и т.п.)
Некоторые также советуют подготовиться к временным изменениям путем медитаций, дыхательных практик или йоги.
Подготовить к грядущим изменениям нужно и транспортное средство. Опытные водители советуют провести осенью полноценный "техосмотр" машины, ведь помимо перехода на зимнее время, в этот период обычно происходит существенное похолодание.
Особое внимание следует обратить на:
- свет (фары и другие световые приборы должны работать должным образом, чтобы видимость на дороге была лучше)
- шины (тип и качество резины, давление в колесах)
- дворники и стеклоомыватель (во время дождей и заморозков чистое стекло - залог безопасности для всех участников дорожного движения)
- системы обогрева и охлаждения (поломанная печка не позволит согреться или обдуть лобовое стекло во избежание запотевания)
- аккумулятор и генератор (с наступлением холодов они испытывают повышенную нагрузку)
- тормоза и тормозную жидкость (изношенные колодки не дадут вовремя затормозить, а тормозную жидкость советуют менять не реже раза в несколько лет)
- количество горючего (застрять в пробке без топлива и тепла будет ужасно неприятно)
- аптечку (лучше, чтобы она была "свежей" и содержала препараты "на все случаи жизни")
Если и вы, и ваш автомобиль готовы к "смене" времени, не забудьте о последних советах:
- всегда сохраняйте достаточную дистанцию между вашей машиной и другими участниками транспортного движения
- не садитесь за руль, если чувствуете себя плохо, или слишком устали (не создавайте потенциальных проблем ни себе, ни людям)
- не отвлекайтесь и будьте максимально сконцентрированы и осторожны на дороге при любых обстоятельствах
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