Переход на зимнее время. Что нужно знать водителям

Переход на зимнее время может повлиять на водителей не лучшим образом, особенно в первые несколько дней после перевода часов.

При подготовке материала были использованы следующие источники: постановление Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", National Center for Biotechnology Information, Википедия.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что водителям и владельцам машин нужно знать о переходе на зимнее время, и как лучше к нему подготовиться, чтобы не попасть в беду.

Когда Украина переходит на зимнее время

Впервые "менять" время и переводить часы ради экономии свечей предложил Бенджамин Франклин в 1784 году (этой теме он посвятил отдельную публикацию). Несколько позже - в 1907 году - эту же проблему в брошюре "Тщетный расход дневного света" поднял британский архитектор Уильям Уиллет.

Эта идея так понравилась королю Великобритании Эдварду VII, что он в 1908 году (даже без решения парламента) перевел на "новое" время сначала свое имение Сандрингем, а несколько позже - Виндзор и Балморал

Полноценно ввели "смену" времени в Германии и Австро-Венгрии во время Первой мировой. 30 апреля 1916 года стрелки часов там передвинули на час вперед, а 1 октября того же года - на час назад.

В Украине переходить на зимнее (и соответственно летнее) время начали в 1981 году. Сегодня перевод часов дважды в год регулируется постановлением Кабинета министров "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 1996 года.

Согласно документу, на территории Украины было введено "время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад ". Поздняя ночь и выходной день были выбраны для того, чтобы не создавать неудобств посреди рабочей недели.

Итак, в нынешнем 2023 году переход на зимнее время для всех украинцев состоится в воскресенье, 29 октября, в 4 часа ночи (требуется перевести стрелки часов на час назад).

Отметим, что большинство электронных устройств перейдут на новое время самостоятельно. Перевести вручную придется механические устройства и те, которые работают без доступа в интернет.

Почему "смена" времени может повлиять на водителей

Переход на зимнее время позволит украинцам поспать на час дольше, однако организм не сразу сможет приспособиться к новому ритму. Ведь ему придется привыкнуть просыпаться и засыпать в новое время.

Исследователи из разных стран давно определили, что во время "изменения" времени среди населения увеличивается количество обращений в службы "скорой". По мнению специалистов, в результате временных изменений у людей увеличивается риск:

сердечно-сосудистых заболеваний (растет риск инфарктов, гипертонических кризов)

психических расстройств (растет количество попыток суицидов)

заболеваний, связанных с иммунной системой (снижается способность организма сопротивляться болезням)

различных травм (увеличивается количество несчастных случаев, дорожно-транспортных происшествий)

Следовательно, после перевода часов у водителей, как и у всех украинцев, может ухудшаться самочувствие, снижаться работоспособность, замедляться скорость реакции на те или иные ситуации на дороге.

Кроме прочего, в первые несколько дней после смены времени владельцам машин придется привыкнуть к измененному световому дню и температурному режиму.

Перевод часов состоится в ночь на 29 октября (иллюстративное фото: Freepik)

Как водителям подготовиться, чтобы не попасть в беду

К переходу на зимнее время водителям нужно подготовить и себя, и свои машины.

Хотя бы за неделю до перевода часов владельцам машин стоит:

нормализовать свой сон и высыпаться (готовиться ко сну и идти отдыхать раньше, соблюдать установленный режим дня, принимать расслабляющую ванну вечером и контрастный душ утром, не пить кофе после обеда, не дремать днем более 30 мин. и т. д.)

перестать пользоваться любыми гаджетами за час до сна

почаще бывать на свежем воздухе (или хотя бы выходить утром и перед сном на балкон)

регулярно выполнять хотя бы простейшие физические упражнения

избегать стресса и конфликтных ситуаций

внимательно следить за питанием (потреблять больше полезных и "легких" продуктов, пить больше воды, отказаться от вредных привычек и т.п.)

Некоторые также советуют подготовиться к временным изменениям путем медитаций, дыхательных практик или йоги.

Подготовить к грядущим изменениям нужно и транспортное средство. Опытные водители советуют провести осенью полноценный "техосмотр" машины, ведь помимо перехода на зимнее время, в этот период обычно происходит существенное похолодание.

Особое внимание следует обратить на:

свет (фары и другие световые приборы должны работать должным образом, чтобы видимость на дороге была лучше)

шины (тип и качество резины, давление в колесах)

дворники и стеклоомыватель (во время дождей и заморозков чистое стекло - залог безопасности для всех участников дорожного движения)

системы обогрева и охлаждения (поломанная печка не позволит согреться или обдуть лобовое стекло во избежание запотевания)

аккумулятор и генератор (с наступлением холодов они испытывают повышенную нагрузку)

тормоза и тормозную жидкость (изношенные колодки не дадут вовремя затормозить, а тормозную жидкость советуют менять не реже раза в несколько лет)

количество горючего (застрять в пробке без топлива и тепла будет ужасно неприятно)

аптечку (лучше, чтобы она была "свежей" и содержала препараты "на все случаи жизни")

Если и вы, и ваш автомобиль готовы к "смене" времени, не забудьте о последних советах: