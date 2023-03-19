Перехід на літній час 2023. Кому ця "традиція" може підірвати здоров'я

Вплив на серцево-судинну систему

Зміна часу може мати негативні наслідки для серцево-судинної системи. Це пов'язано зі зміною добового ритму організму, який включає режим сну та бадьорості. Перехід на літній час може призводити до дискомфорту, втоми та порушення сну, особливо в перші кілька днів.

Якщо ви вже маєте проблеми з серцево-судинною системою, такі зміни можуть спровокувати порушення функції серця, підвищення артеріального тиску, збільшення кількості епізодів аритмій та інших серцевих проблем.

Оскільки серцево-судинна система забезпечує транспортування кисню та інших поживних речовин до всіх органів та тканин організму, будь-який збій в її функціонуванні може призвести до серйозних наслідків для здоров'я людини.

Вплив на циркадний ритм

Циркадний ритм - це внутрішній біологічний годинник людини, який регулює 24-годинний цикл її біологічних процесів. Дослідження показали, що перехід на літній час може порушити цей цикл та призвести до проблем зі сном.

Основою циркадного ритму є - гіпоталамус, який регулює фізіологічні функції організму залежно від часу доби. Цей процес в основному керується світлом, яке сприймається оком, а потім передається в гіпоталамус, щоб корегувати рівень мелатоніну - гормону, який відповідає за регуляцію добового ритму.

Перехід на літній час може порушити режим сну, оскільки змінюється світловий режим. Коли годинник переводять вперед, світло з'являється раніше, тому зазвичай люди недосипають необхідну норму.

Зміни циркадного ритму можуть мати негативний вплив на здоров'я людини, включаючи погіршення настрою, пам’яті та уваги, проблеми зі сном і зниження функцій мозку.

Як пережити переведення годинників

Перехід на літній час може бути важким для багатьох людей, особливо для тих, хто має проблеми зі сном та адаптацією до нових режимів. Нижче наведено кілька порад, які можуть допомогти правильно пережити переведення годинника:

Почніть готуватися заздалегідь: декілька днів до переходу на літній час, намагайтеся лягати спати на годину раніше, щоб попередньо підготувати свій організм до нового графіка.

Підтримуйте здоровий режим сну: важливо мати достатньо годин відпочинку, щоб підтримати свій імунітет та загальне здоров'я. Намагайтеся спати принаймні 7-8 годин на добу.

Слідкуйте за своїм способом життя: включіть у свій розклад дня фізичну активність та різноманітний раціон, щоб підтримати свій організм.

Уникайте стресу: він може призвести до порушення сну та загального здоров'я. Намагайтеся уникати стресу та робіть все можливе, щоб зменшити його вплив на своє життя.

Поступово пристосовуйтесь до нового графіка: якщо вам важко адаптуватися одразу, намагайтеся змінювати його поступово, збільшуючи час, який ви проводите в ліжку на 15 хвилин кожного дня.

Зменште використання електронних пристроїв перед сном: телефони та комп'ютери, можуть заважати засипанню. Синє світло, яке випромінюється екраном, може спричиняти порушення циркадного ритму. Намагайтеся відмовитися від них на кілька годин перед сном.

Уникайте важкої їжі перед нічним відпочинком: вони можуть заважати якісному сну та сприяти пробудженню вночі.

Щільні фіранки на вікнах: щоб сонце не пробуджувало вас раніше, можна використовувати фіранки "блекаут", які не пропускають світло в кімнату.

Лікарка нагадує, що кожна людина є унікальною. Поради, які допоможуть одному, можуть бути неефективними для іншого.

"Важливо слухати своє тіло та реагувати на його потреби. Якщо вас турбує прояв нетипового для свого організму симптому, варто звернутись до лікаря, та пройти додаткове обстеження", - резюмувала Уляна Вернер.