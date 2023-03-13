Україна готується перейти на літній час: коли і куди крутнути стрілки

В Україні традиційно в березні 2023 відбудеться перехід на літній час. Кожного року дата переведення стрілок різна, тому важливо знати, як коригувати свій графік, а також, як підготуватися до зміни біоритмів, щоб не відчувати неприємні наслідки для організму.

Дізнайтеся, куди і коли крутити стрілки - в матеріалі Styler нижче.

Куди і коли переводити стрілки

Цьогоріч перехід відбудеться вночі з суботи на неділю, з 25 на 26 березня. Вночі годинники переводять на час вперед - з 03:00 на 04:00. Таким чином спати українці в цю ніч будуть на годину менше.

Переведення годинників законодавчо регулюється постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України". Згідно з нормативним актом час переводиться два рази на рік:

на літній - в останню неділю березня о 03:00 на 1 годину вперед;

на зимовий - в останню неділю жовтня о 04:00 на 1 годину назад.

В наш час помітити переведення можна скоріше за тим, що світловий день видається довшим. Адже сучасні гаджети автоматично переходять на літній і зимовий час. Якщо ж ви ще маєте годинники зі стрілками чи раритетні електронні пристрої, їх краще завчасно перевести вручну.

Як переведення годинників може позначитися на здоров'ї

Для мешканців України зимовий час вважається більш природним, тим більше, що перехід восени на нього відбувається більш плавно. А ось навесні багато людей складніше сприймають переведення годинника і часом потрібно не менше ніж тиждень, щоб адаптуватися.

Подібні перехідні періоди збивають графік, може порушуватися сон, виникати підвищена стомлюваність. Як наслідок - зниження працездатності, порушення концентрації, млявість.

Лікарі радять напередодні вирівняти графік сну, за тиждень до переведення зрушуючи час відходу до сну і пробудження на 15 хвилин кожен день. А важливі справи, навантаження краще перенести на тиждень вперед.

Кілька порад, які допоможуть швидше адаптувати свій "біологічний годинник"

Варто більше гуляти на свіжому повітрі - це допомагає наситити мозок киснем. Тим паче зараз весна - ідеальний час для прогулянок.

Не забувайте про фізичну активність: зарядка, фізичні вправи, басейн, похід до зали - все це допоможе краще адаптуватися.

Дотримуйтесь нормального графіка харчування й урізноманітнюйте раціон свіжими овочами та фруктами, більше пийте звичайної води.