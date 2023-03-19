Переход на летнее время 2023. Кому эта "традиция" может подорвать здоровье

Украина перейдет на летнее время в последнее воскресенье марта. 26-го числа в 3:00 часы нужно будет перевести на час вперед. Это может показаться простой формальностью, однако не все люди реагируют на такое явление одинаково. Ведь эти изменения могут повлиять на ритм сна и физиологические процессы в организме.
О том, что происходит во время перевода часов и каких советов следует придерживаться в этот период, рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер, которая дает важные советы в Instagram.
Перемена времени может иметь отрицательные последствия для сердечно-сосудистой системы. Это связано с изменением суточного ритма организма, включающего режим сна и бодрости. Переход на летнее время может приводить к дискомфорту, усталости и нарушению сна, особенно в первые несколько дней.
Если у вас уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, такие изменения могут спровоцировать нарушение функции сердца, повышение артериального давления, увеличение количества эпизодов аритмий и других сердечных проблем.
Поскольку сердечно-сосудистая система обеспечивает транспортировку кислорода и других питательных веществ во все органы и ткани организма, любой сбой в ее функционировании может привести к серьезным последствиям для здоровья человека.
Циркадный ритм - это внутренние биологические часы человека, которые регулируют 24-часовой цикл его биологических процессов. Исследования показали, что переход на летнее время может нарушить этот цикл и привести к проблемам со сном.
Основой циркадного ритма является гипоталамус, регулирующий физиологические функции организма в зависимости от времени суток. Этот процесс в основном управляется светом, воспринимаемым глазом, а затем передается в гипоталамус, чтобы корректировать уровень мелатонина - гормона, отвечающего за регуляцию суточного ритма.
Переход на летнее время может нарушить режим сна, так как меняется световой режим. Когда часы переводят вперед, свет появляется раньше, поэтому люди обычно недосыпают необходимую норму.
Изменения циркадного ритма могут оказать негативное влияние на здоровье человека, включая ухудшение настроения, памяти и внимания, проблемы со сном и снижение функций мозга.
Переход на летнее время может быть трудным для многих людей, особенно для тех, кто испытывает проблемы со сном и адаптацией к новым режимам. Ниже приведены несколько советов, которые могут помочь правильно пережить перевод часов:
Врач напоминает, что каждый человек уникален. Советы, которые помогут одному могут быть неэффективными для другого.
"Важно слушать свое тело и реагировать на его потребности. Если вас беспокоит проявление нетипичного для своего организма симптома, следует обратиться к врачу и пройти дополнительное обследование", - резюмировала Ульяна Вернер.
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