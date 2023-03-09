Великий піст 2023: як постування може покращити здоров'я, і кому не можна "голодувати"

Однак, перед тим як розпочати піст, важливо врахувати медичні показники. Адже Великий піст триває доволі довго - 48 днів.

Піст - це практика, яка має давнє коріння і відома у багатьох релігіях та культурах. Це період, коли людина відмовляється від деякої їжі та певних розваг для духовного розвитку або покращення здоров'я.

Про те, як піст впливає на організм людини та чому він підходить не всім, розповіла лікарка та health-експерт Уляна Вернер, яка дає важливі поради в Instagram .

Як піст допомагає очиститись?

Під час посту організм людини переходить на іншу форму живлення та змінює свій метаболізм. Зазвичай, людина обмежує споживання їжі та напоїв, а також може повністю припинити харчування на деякий час. Це може мати позитивний вплив на організм, зокрема:

Зниження рівня цукру в крові

При підвищеному рівні цукру в крові, організм виробляє інсулін для його зниження. Однак, якщо рівень цукру в крові дуже низький, то організм може почати виробляти глюкагон, що допомагає розщеплювати глікоген і звільняти глюкозу в кров.

Зниження ваги

Під час посту організм використовує запаси жиру для енергетичних потреб, що може допомогти знизити вагу. Однак, необхідно зазначити, вага може знижуватись швидко, але потім повернутись до попереднього рівня, або навіть збільшитись вдвічі.

Зменшення запалення в організмі

Дослідження показали, що піст може допомогти зменшити запалення в організмі, що пов'язане з ризиком розвитку хронічних захворювань, таких як: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання.

Покращення функцій мозку

Під час посту організм переходить на іншу форму живлення, що може підвищити рівень бета-гідроксибутирату в крові та покращити функцію мозку шляхом збільшення рівня енергії та концентрації.

Піст - не для всіх

Такий спосіб оздоровлення підходить не всім, є деякі категорії людей, які не можуть дотримуватись посту або повинні робити це під наглядом лікаря. До цих категорій належать:

Люди з хронічними захворюваннями

Зокрема, хворі на діабет, серцево-судинні захворювання, захворювання нирок або печінки повинні дотримуватись певних рекомендацій щодо харчування.

Діти та підлітки

Вони знаходяться в стадії росту та розвитку, тому потребують достатньої кількості вітамінів та поживних речовин. Піст може вплинути на їх здоров'я та розвиток.

Вагітні та годуючі жінки

Для підтримання здоров’я дитини та жінки, необхідно дотримуватись збалансованого раціону, споживати достатню кількість поживних речовин для забезпечення нормального розвитку плода.

Люди з розладами харчової поведінки

Люди, які мають проблеми, такі як анорексія або булімія, повинні уникати посту, оскільки обмеження можуть погіршити їх стан.

Важливі поради для тих, хто постує

Піст може бути корисним для здоров'я людини, особливо якщо застосовується з розумінням та під контролем. Однак, перед тим, як почати цей процес, необхідно розуміти, що кожна людина має свій власний рівень фізичного здоров'я та потребує індивідуального підходу.

"Деякі люди можуть відчувати сильний голод, слабкість та роздратування, тому, важливо підготувати свій організм до зменшення споживання їжі. Перед тим як починати піст, важливо проконсультуватись з лікарем. Дотримуючись правильної техніки та раціону харчування, піст може стати корисною практикою для збереження здоров'я та духовного розвитку", - резюмувала лікарка.