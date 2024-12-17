Передумали розлучатися? Андрій Бедняков несподівано показався разом із дружиною

Так, судячи з усього, діти Беднякова приїхали в Україну на канікули. У зв'язку з чим шоумен записав жартівливе відео.

Його дочка Ксенія, сідає в машину і запитує: "Підвезете мене з братиком?".

"Так, звичайно, сідайте", - відповідає їй Бєдняков.

Потім у кадрі з'являється ексдружина шоумена.

"А мене підвезете?" - запитує вона. Потім іде наступний кадр, на якому видно, що Бєдняков їде на машині, а Коротка залишається стояти на вулиці.

Як відреагували в мережі

Фоловери одразу ж почали коментувати смішне відео, відзначивши гумор Бєднякова. Також багато хто пише, що хотів би, щоб пара возз'єдналася:

"Ну не можуть розлучатися люди з таким офігенним почуттям гумору в обох"

"Не давайте цим двом розлучення"

"Обожнюю вас. Навіть не хочу чути, що ви розлучаєтеся"

"Де підписати петицію щодо скасування розлучення?"

"Може, ви не будете розлучатися?"

"У мене сльози виступили. Я щиро бажаю вам зберегти вашу унікальну сім'ю. Той випадок, коли люди як одне ціле"

"Думаю, з розлученням не потрібно поспішати. Подумайте, а?".

Що відомо про шлюб Андрія Бєднякова і Насті Короткої

Пара була разом із 2008 року, з 2014-го - у шлюбі. У 2015 році в подружжя народилася донька Ксенія, а у 2022 році син Остап.

У 2024 році Бєдняков повідомив, що вони з дружиною прийняли рішення розлучитися. Він подякував матері своїх дітей за зворушливі спогади, віру в нього, любов до його родини. І артист зазначив, що разом вони всього домоглися самі.

Весілля Беднякова і Короткої (фото: instagram.com/biedniakov)

На новину про розлучення несподівано відреагувала блогерка Аліна Шаманська.

Потім і сама Анастасія Коротка розповіла, хто був ініціатором розлучення.

Бєдняков і Коротка (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)