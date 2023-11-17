Передумали? "Львівська політехніка" видалила заяву про звільнення Фаріон

Чому зникло повідомлення про звільнення Фаріон

Інформацію про звільнення Ірини Фаріон оприлюднили 15 листопада. Документ мав набути чинності 16 листопада. Зазначимо, що тоді багато хто зауважив, що на наказі університету не було усіх необхідних підписів.

У пресслужбі "Львівської політехніки" на запит журналістів про те, чому зникло повідомлення про звільнення Фаріон, заявили, що більше не коментуватимуть цієї ситуації.

Разом із цим повідомлення міністра освіти та науки Оксена Лісового про те, що наказ про звільнення Фаріон підписав ректор "Львівської політехніки", все ще доступне. А в коментарі Громадському він заявив, що Фаріон таки звільнили.

Наказ про звільнення Ірини Фаріон (фото: t.me/irynadmytrivna)

Нагадаємо, що скандал навколо Ірини Фаріон виник після її гучної заяви на початку листопада в інтерв'ю Яніні Соколовій про те, що російськомовні захисники не можуть вважатися українцями. Зокрема йшлось про бійців бригади "АЗОВ".

Після цього у суспільстві виник масовий резонанс. Багато публічних людей відкрито засудили слова Фаріон, у тому числі й бійці "АЗОВу". А студенти "Львівської політехніки" вийшли на мітинг і вимагали звільнення Фаріон.

Як Фаріон відреагувала на своє звільнення

Сама ж Ірина Фаріон оперативно відреагувала на інформацію про звільнення та опублікувала розлогий пост у своєму каналі Telegram.

"Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві. Які ж дуже маленькі стали враз ті, що працюють у великих стінах Політехніки, яку освятили свого часу життям своїм Степан Бандера і Роман Шухевич, Катерина Зарицька й Остап Мащак, Петро Франко і Степан Чарнецький", - написала мовознавиця.

Вона також подякувала студентам за спільне навчання та колегам за роботу. І зазначила, що готує позов до суду.