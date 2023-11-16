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Фаріон згадала про Степана Бандеру після того, як її звільнили з університету

Львів, Четвер 16 листопада 2023 09:47
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Фаріон згадала про Степана Бандеру після того, як її звільнили з університету Ірина Фаріон відреагувала на своє звільнення (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Днем раніше стало відомо, що Ірину Фаріон звільнили зі "Львівської політехніки" на тлі всіх попередніх заяв. Однак і на цей раз мовознавиця поділилася своєю реакцією із суспільством.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-каналі Ірини Фаріон.

"Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві. Які ж дуже маленькі стали враз ті, що працюють у великих стінах Політехніки, яку освятили свого часу життям своїм Степан Бандера і Роман Шухевич, Катерина Зарицька й Остап Мащак, Петро Франко і Степан Чарнецький", - написала вона.

Фаріон також подякувала студентам за спільне навчання та колегам за роботу.

"Хай у вас все буде так натхненно, як ми завжди працювали. До перемоги, панове! Все тільки розпочинається, бо кожен фініш - це по суті старт. Готую позов до суду", - додала Фаріон.

Фаріон згадала про Степана Бандеру після того, як її звільнили з університету

Наказ про звільнення Ірини Фаріон (фото: t.me/irynadmytrivna)

Нагадаємо, що раніше у Львові студенти вийшли на мітинг за те, щоб Ірину Фаріон звільнили. Спочатку в закладі освіти заявили, що підстав для звільнення немає, проте згодом очільник МОН Оксен Лісовий підтвердив факт звільнення Фаріон.

Колишня викладачка також написала, що знає організаторів мітингу проти неї.

"А ви знаєте хто організатор мітингів так званих львівських студентів - киянин Даніїл Лубкін, який створив ГО "Українські студенти за свободу", а його батько Дмитро Лубкін (Дедушка Че), вчився в Москві, шеф журнала "Странник", також організатор кількох подібних ГО. І вони просувають ідею лібертаріанства та світового уряду.А "дедушка Че" веде блог на 24 каналі". Дякую. Звісно, що знаю. Поборемося", - додала Фаріон.

Серед останнього Ірину Фаріон звинувачують у спричиненні загрози життю та безпеки проукраїнського студента з Криму. Після публікації Фаріон листа хлопця без прихованих даних, до нього прийшла ФСБ.

А раніше Фаріон звернулася до воєнно-політичного керівництва України з проханням покарати "Азовців" за "хамську поведінку".

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