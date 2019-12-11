Передумал: появилась новая информация о разводе Ани Лорак с мужем

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу официально разорвали отношения в январе 2019 года после 10 лет брака. У певицы и бизнесмена есть имущество в Киеве и Москве, нажитое за годы брака. Это стало камнем преткновения между экс-супругами.

Но в начале декабря экс-супруг Ани Лорак передумал делить совместно нажитое и забрал иск из суда. Такое постановление появилось в Голосеевском районном суде столицы от 4 декабря, сообщает "Главком".

Турецкий бизнесмен отозвал иск через 11 месяцев после официального развода. В своем заявлении Налчаджиоглу решил отказаться от раздела имущества и попросил закрыть судебное производство.

Стоит отметить, что представитель Ани Лорак подал встречное заявление, в котором певица также настаивает на прекращении судебных прений.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу (фото: instagram.com/muratnalca)

Каролина Куек владеет квартирой в Киеве, а также недвижимостью в Москве. По информации СМИ, у певицы есть коттедж в элитном поселке "Агаларов Эстейт" в Подмосковье, где она соседствует со Стасом Михайловым, Эмином Агаларовым и другими звездами российского шоу-бизнеса. А у Мурата Налчаджиоглу в Киеве есть несколько ресторанов и ночных клубов, один из которых недавно закрылся.

Дочь певицы и бизнесмена 8-летняя София живет с мамой в Москве, но часто видится с отцом.

К слову, слухи о разводе курсировали задолго до официального подтверждения. Пара долго жила на два города после того, как Каролина со скандалом поехала работать в Москву, а Мурат остался в Киеве. Но когда в сеть слили видео, на котором Налчаджиоглу в ночном клубе обнимается с танцовщицей Яной Беляевой, отрицать уже не было смысла.

Сейчас у Каролины отношения с саунд-продюсером Black Star и экс-супругом Татьяны Решетняк (Tayanna) Егором Глебом, а Мурат в отношениях с киевлянкой Самией Ахметовой, но его периодически застают в компании незнакомок.