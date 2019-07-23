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На передову козла! Водій маршрутки зухвало принизив ветерана АТО (фото)

STYLERЖиття    23.07.2019 - 21:00
На передову козла! Водій маршрутки зухвало принизив ветерана АТО (фото)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Водій автобуса порадив бійцеві їздити на тролейбусі

У Дніпрі водій маршрутки привселюдно принизив ветерана АТО. Інцидент стався вранці 20 липня в маршрутці №136. Про нього на своїй сторінці в Facebook розповів сам боєць Денис Демченко, з яким сталася ця ситуація. За словами Дениса, він пред'явив маршрутнику посвідчення УБД, але той порадив йому їздити на тролейбусі.

Водій транспортного засобу взяв з бійця гроші, а також здачу, яку військовий не захотів забирати.

"Сьогодні сів у 136 маршрутку, пред'явив УБД. Це чмо сказало, треба їздити на тролейбусі. Дав грошей і від здачі відмовився. Це чмо залишилося задоволеним. Давайте зробимо його відомим", - написав Денис.

На передову козла! Водій маршрутки зухвало принизив ветерана АТО (фото)Фото: Водій маршрутки в Дніпрі (Денис Демченко/Facebook)

На передову козла! Водій маршрутки зухвало принизив ветерана АТО (фото)

 

На передову козла! Водій маршрутки зухвало принизив ветерана АТО (фото)Фото: Маршрутка №136 у Дніпрі (Денис Демченко/Facebook)

У коментарях користувачі різко засудили маршрутника і зійшлися в думці, що його треба відправити на передову.

  • Велика честь, на передок відправляти цю мразь, він неадекватний. Поліцію викликати і знімати з маршруту, хто випустив на маршрут?
  • На передову цього п**ара.
  • Стане відомим, коли ніс по торпеду розмажеться!
  • Цього покидька потрібно в окопи.

На передову козла! Водій маршрутки зухвало принизив ветерана АТО (фото)

Скріншот коментарів (Денис Демченко/Facebook)

На передову козла! Водій маршрутки зухвало принизив ветерана АТО (фото)

Скріншот коментарів (Денис Демченко/Facebook)

Як ми раніше писали, помер ветеран АТО на Донбасі Максим Ладика з позивним "Сенсей". Військовий до демобілізації служив у 72-ї окремої механізованої бригада імені Чорних Запорожців, був командиром гармати.

Як повідомлялося раніше, 21 липня в перший день початку "хлібного перемир'я" на Донбасі в районі проведення ООС двоє десантників підірвалися близько Щастя на невідомому вибуховий пристрій. 22-річний Семен Румигин і 19-річний Микита Скитченко померли на місці.

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