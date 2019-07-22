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Вечная память: умер ветеран АТО с позывным Сенсей (фото)

STYLERВойна    22.07.2019 - 16:20
Вечная память: умер ветеран АТО с позывным Сенсей (фото)
Иллюстративное фото: Свечи (pixabay.com)

Ветеран Маским Ладыка был командиром орудия

Умер ветеран АТО на Донбассе Маским Ладыка с позывным "Сенсей". Военный до демобилизации служил в 72-й отдельной механизированной бригада имени Черных Запорожцев, был командиром орудия. Об этом 22 июля рассказал военный ВСУ Сергей Сердюк на своей странице в Facebook.

Также было опубликовано фото Максима.

Воин - уроженец Ямпольского района Сумской области.

Вечная память: умер ветеран АТО с позывным Сенсей (фото)

Ветеран АТО Максим Ладыка (Фото: facebook.com/aphareus.ua)

Причины смерти ветерана не уточняются.

О трагедии также рассказали побратимы Ладыки. Военнослужащий ВСУ из Киева Евгений Сухецкий писал в сети про уход Максима из жизни 18 июля.

Вечная память: умер ветеран АТО с позывным Сенсей (фото)

Ветеран АТО Максим Ладыка (Фото: facebook.com/aphareus.ua)

Также он добавил, что "Сенсей" передавал свой опыт и мастерство в военном деле другим бойцам.

"Мой первый командир орудия, спасибо что передал опыт. Земля тебе пухом!" - написал он.

Пользователи сети расспрашивают, как и при каких обстоятельствах произошла трагедия, однако ответа нет.

  • Царство небесное;
  • Вечная память;
  • Что случилось? Как? 
  • Никто ничего не может сказать;

Вечная память: умер ветеран АТО с позывным Сенсей (фото)

Вечная память: умер ветеран АТО с позывным Сенсей (фото)

Вечная память: умер ветеран АТО с позывным Сенсей (фото)

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Как сообщалось ранее, 21 июля в первый день начала "хлебного перемирия"  на Донбассе в районе проведения ООС двое десантников подорвались около Счастья на неизвестном взрывном устройстве. 22-летний Семен Румигин и 19-летний Никита Скитченко скончались на месте.

Также мы писали о том, что 19 июля на Донбассе погибли двое воинов ВСУ отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Роман Джерелейко и Александр Бардаль. Жизни бойцов оборвали пули вражеских снайперов. 

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