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Героям навсегда останется 22 и 19 лет: назвали имена погибших в первый день "перемирия" (фото)

STYLERВойна    22.07.2019 - 13:38
Героям навсегда останется 22 и 19 лет: назвали имена погибших в первый день "перемирия" (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Десантники Семен Румигин и Никита Скитченко погибли 21 июля около Счастья

На Донбассе двое военных ВСУ погибли 21 июля - в первый день начала "хлебного перемирия" - бойцы возле Счастья в Луганской области подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Десантники Семен Румигин и Никита Скитченко скончались от полученных ранений на месте. Об этом рассказали в пресс-центре ООС на странице в Facebook.

Солдаты воздушно-десантной бригады подорвались вчера утром на неизвестном взрывном устройстве, которое установили вражеские диверсанты.

Героям навсегда останется 22 и 19 лет: назвали имена погибших в первый день &quot;перемирия&quot; (фото)

Семен Румигин (Фото: facebook.com/pressjfo.news)

"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибших военнослужащих. Светлая память воинам! Вечная память всем, кто отдал жизнь в борьбе за Украину!" - говорится в сообщении.

В сети рассказали, что Семену Румигину было 22 года, а Никите Скитченко - только 19.

Героям навсегда останется 22 и 19 лет: назвали имена погибших в первый день &quot;перемирия&quot; (фото)

Никита Скитченко (Фото: facebook.com/pressjfo.news)

В комментариях к сообщанию пользователи сети скорбят о гибели молодых десантников и высказывают соболезнования семьям героев.

  • Вечная Память! Сочувствую семьям...
  • Царство Небесное, пусть земля будет пухом;
  • Кара божья убийцам не замедлит!
  • Спасибо вам, герои!
  • Грусть, печаль, слезы... Вечная память защитникам...

Героям навсегда останется 22 и 19 лет: назвали имена погибших в первый день &quot;перемирия&quot; (фото)

Героям навсегда останется 22 и 19 лет: назвали имена погибших в первый день &quot;перемирия&quot; (фото)

Героям навсегда останется 22 и 19 лет: назвали имена погибших в первый день &quot;перемирия&quot; (фото)

Скрин комментариев

Напомним, что с 21 июля началось перемирие в районе проведения ООС на Донбассе. В минской Трехсторонней контактной группе отмечали, что впервые в нем прописано, что нарушение перемирия на Донбассе предусматривает ответственность сторон. Документ предусматривает публичное заявление об обязательстве прекращения огня на Донбассе.

Как сообщалось ранее, 19 июля на Донбассе погибли двое воинов ВСУ отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Роман Джерелейко и Александр Бардаль. Жизни бойцов оборвали пули вражеских снайперов. 

Также мы писали о том, что 18 июля на Донбассе погиб 28-летний старший солдат Богдан Бигус, который служил в 8-м отдельном полку специального назначения. Снайпер подорвался на растяжке в зоне проведения ООС.  

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