"Переднее" и "заднее" грудное молоко: молодым мамам объяснили, в чем разница

Материнское молоко - самая естественная и лучшая пища для новорожденного малыша. Сейчас все больше и больше мам отдают предпочтение именно такому естественному способу вскармливания. Хотя здесь есть немало нюансов: кормить по расписанию или требованию, сцеживаться или нет, как питаться, какое молоко полезнее для ребенка - "переднее" или "заднее".

На последний вопрос ответила в Facebook педиатр Елена Кащенко.

По словам врача и мамы двух деток, "переднее" молоко находится в молочных протоках, его принято так называть из-за меньшего содержания жиров в сравнении с "задним" молоком. Которое в свою очередь считают более жирным, сытным и более полезным.

На самом же деле молоко вырабатывается одно. А вот станет ли оно "передним" и "задним" это зависит от промежутков между кормлениями; использованием сосок, бутылок, докорма.

В чем же разница?

Она заключается в количестве жиров, которые содержатся в молоке. При больших перерывах между кормлениями молоко в груди начинает "расслаиваться".

Маленькие жировые шарики - глобулы оседают на стенках альвеол, а в протоках остается молоко.

Это молоко имеет больше воды, иммунных факторов, является важным и полезным.

Когда ребенок ест, женщина может ощущать покалывание в груди - окситоциновый рефлекс.

Молоко из альвеол начинает быстрее выходить и смывает глобулы со стенок и тогда ребенок начинает получать "заднее" молоко.

Как избежать расслоения молока

Современные рекомендации (в отличие от советских) говорят, что ребенка надо кормить по требованию, а не по часам, выдерживая определенные интервалы.

Если кормить по требованию, то молоко просто не успевает "расслаиваться" и ребенок потребляет постоянно более менее одинаковой жирности молоко.

Такое молоко дает и пищу и утоляет жажду.