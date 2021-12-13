ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Переднє" і "заднє" грудне молоко: молодим мамам пояснили, у чому різниця

Новость на русском →
Понеділок 13 грудня 2021 14:25
"Переднє" і "заднє" грудне молоко: молодим мамам пояснили, у чому різниця Фото: молодим мамам пояснили, у чому різниця між "переднім" і "заднім" грудним молоком (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Материнське молоко - найприродніша і найкраща їжа для новонародженого малюка. Зараз все більше й більше мам віддають перевагу саме такому природному способу вигодовування. Хоча тут є чимало нюансів: годувати за розкладом, чи вимогою, зціджуватися чи ні, як харчуватися, яке молоко корисніше для дитини - "переднє" чи "заднє".

На останнє питання відповіла у Facebook педіатр Олена Кащенко.

За словами лікарки і мами двох діток, "переднє" молоко - знаходиться в молочних протоках, його прийнято так називати через менший вміст жирів порівняно із "заднім" молоком. Яке в свою чергу вважають більш жирним, ситнішим і кориснішим.

Насправді ж молоко виробляється одне. А от чи стане воно "переднім" і "заднім" це залежить від: проміжків між годуваннями; використанням сосок, пляшок, докорму.

В чому ж різниця?

Вона полягає в кількості жирів, які містяться в молоці. При великих перервах між годуваннями молоко в грудях починає "розшаровуватись".

Маленькі жирові кульки - глобули осідають на стінках альвеол, а в протоках залишається молоко.

Це молоко має більше води, імунних факторів, є важливим і корисним.

Коли дитина їсть, жінка може відчувати поколювання в грудях - окситоциновий рефлекс.

Молоко з альвеол починає швидше виходити і змиває глобули зі стінок і тоді дитина починає отримувати "заднє" молоко.

Як уникнути розшарування молока

Сучасні рекомендації (на відміну від радянських) говорять, що дитину треба годувати за вимогою, а не за годинами, витримуючи певні інтервали.

Якщо годувати за вимогою, то молоко просто не встигає "розшаровуватись" і дитина споживає постійно більш менш однакової жирності молоко.

Таке молоко дає і їжу і втамовує спрагу.

Раніше вчені також назвали поширену дитячу звичку, яка може пошкоджувати мозок.

Читайте РБК-Україна в Google News
врачи Грудное вскармливание
LITE
День Андрія: що суворо заборонено робити в це християнське свято і головні прикмети
День Андрія: що суворо заборонено робити в це християнське свято і головні прикмети