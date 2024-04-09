Передчасні пологи та діабет: ось нестача чого призведе до проблем під час вагітності

Скільки потрібно спати

За даними Американської академії медицину сну, здоровий сон дорослої людини має тривати 7 і більше годин на добу. А дитина до року потребує в нормі 12-16 годин сну на день.

Акушер-гінеколог Фатіма Хананова розповіла, що під час вагітності жінка може відчувати зміни в якості та тривалості сну. Передусім це пов’язано з певними фізіологічними змінами, що відбуваються в організмі майбутньої мами.

Відомо, що під час вагітності збільшується концентрація прогестерону.

Прогестерон - це гормон, який виробляється в яєчниках, а під час вагітності - ще й у плаценті. Гормон призводить до розслаблення гладенької мускулатури, яка входить, наприклад, до складу стінок судин і шлунково-кишкового тракту.

Це може сприяти частому сечовипусканню та розвитку печії, яка може заважати сну.

Інший важливий гормон, який також утворюється в плаценті - естроген. Він сприяє вазодилатації - процесу розширення стінок судин. Як наслідок, вагітна може мати закладеність носа, що заважатиме диханню під час сну.

До чого призведе порушення сну у вагітних

Дослідження показують, що близько 13% вагітних мають порушення сну в першому триместрі. Дефіцит сну збільшує ризики розвитку гестаційного цукрового діабету та підвищення артеріального тиску в третьому триместрі.

У другому триместрі (13-28 тижні) вагітні зазвичай відмічають покращення сну. Це пов’язано передусім із відсутністю нудоти, яка турбувала в першому триместрі.

Середня тривалість нічного сну в другому триместрі складає 7,5 годин.

У другому триместрі також може турбувати закладеність носа, що порушує зовнішнє дихання та може бути причиною хропіння уві сні. Дефіцит сну в цей період може збільшувати ризики передчасних пологів, розвитку депресії під час вагітності та після пологів.

Приблизно 60% вагітних в останні три місяці перед пологами відмічають порушення сну через підвищену тривожність та часті нічні пробудження.

Сон та адекватний відпочинок протягом третього триместру є надзвичайно важливими, особливо перед пологами.

Як покращити сон

Гінеколог радить вагітним дотримуватись таких рекомендацій:

намагайтесь дотримуватися графіка сну: засинати й прокидатись в один і той самий час

дотримуйтесь правила: ліжко - тільки для сну й сексу

уникайте користування електронними гаджетами (телефони, ноутбуки) принаймні за 1 годину до сну

регулярно провітрюйте кімнату, де ви спите

знайдіть зручне для себе положення для сну

дотримуйтесь здорового харчування протягом дня

підтримуйте фізичну активність протягом дня. Вагітним рекомендують мати 150 хвилин на тиждень активного аеробного навантаження

спробуйте перед сном прийняти теплий душ або ванну, виконувати дихальні вправи або медитацію

Якщо ви дотримуєтесь усіх рекомендацій, але покращити якість сну не вдається, то потрібно звернутись до лікаря.