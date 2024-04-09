Передчасні пологи та діабет: ось нестача чого призведе до проблем під час вагітності

Сон є однією з базових потреб організму. Також не менш важливий він під час вагітності для мами та малюка. Необхідно знати, які проблеми можуть виникнути при його нестачі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
За даними Американської академії медицину сну, здоровий сон дорослої людини має тривати 7 і більше годин на добу. А дитина до року потребує в нормі 12-16 годин сну на день.
Акушер-гінеколог Фатіма Хананова розповіла, що під час вагітності жінка може відчувати зміни в якості та тривалості сну. Передусім це пов’язано з певними фізіологічними змінами, що відбуваються в організмі майбутньої мами.
Відомо, що під час вагітності збільшується концентрація прогестерону.
Прогестерон - це гормон, який виробляється в яєчниках, а під час вагітності - ще й у плаценті. Гормон призводить до розслаблення гладенької мускулатури, яка входить, наприклад, до складу стінок судин і шлунково-кишкового тракту.
Це може сприяти частому сечовипусканню та розвитку печії, яка може заважати сну.
Інший важливий гормон, який також утворюється в плаценті - естроген. Він сприяє вазодилатації - процесу розширення стінок судин. Як наслідок, вагітна може мати закладеність носа, що заважатиме диханню під час сну.
Дослідження показують, що близько 13% вагітних мають порушення сну в першому триместрі. Дефіцит сну збільшує ризики розвитку гестаційного цукрового діабету та підвищення артеріального тиску в третьому триместрі.
У другому триместрі (13-28 тижні) вагітні зазвичай відмічають покращення сну. Це пов’язано передусім із відсутністю нудоти, яка турбувала в першому триместрі.
Середня тривалість нічного сну в другому триместрі складає 7,5 годин.
У другому триместрі також може турбувати закладеність носа, що порушує зовнішнє дихання та може бути причиною хропіння уві сні. Дефіцит сну в цей період може збільшувати ризики передчасних пологів, розвитку депресії під час вагітності та після пологів.
Приблизно 60% вагітних в останні три місяці перед пологами відмічають порушення сну через підвищену тривожність та часті нічні пробудження.
Сон та адекватний відпочинок протягом третього триместру є надзвичайно важливими, особливо перед пологами.
Гінеколог радить вагітним дотримуватись таких рекомендацій:
Якщо ви дотримуєтесь усіх рекомендацій, але покращити якість сну не вдається, то потрібно звернутись до лікаря.
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