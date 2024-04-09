Преждевременные роды и диабет: вот недостаток чего приведет к проблемам во время беременности

Сколько нужно спать

По данным Американской академии медицины сна, здоровый сон взрослого человека должен длиться 7 и более часов в сутки. А ребенок до года нуждается в норме 12-16 часов сна в день.

Акушер-гинеколог Фатима Хананова рассказала, что во время беременности женщина может ощущать изменения в качестве и продолжительности сна. Прежде всего, это связано с определенными физиологическими изменениями, происходящими в организме будущей мамы.

Известно, что в период беременности увеличивается концентрация прогестерона.

Прогестерон - это гормон, который вырабатывается в яичниках, а во время беременности - еще и в плаценте. Гормон приводит к расслаблению гладкой мускулатуры, которая входит, например, в состав стенок сосудов и желудочно-кишечного тракта.

Это может способствовать частому мочеиспусканию и развитию изжоги, которая может мешать сну.

Другой важный гормон, который также образуется в плаценте - эстроген. Он способствует вазодилатации - процессу расширения стенок сосудов. Как следствие, беременная может иметь заложенность носа, что будет мешать дыханию во время сна.

К чему приведет нарушение сна у беременных

Исследования показывают, что около 13% беременных имеют нарушение сна в первом триместре. Дефицит сна увеличивает риски развития гестационного сахарного диабета и повышения артериального давления в третьем триместре.

Во втором триместре (13-28 неделе) беременные обычно отмечают улучшение сна. Это связано, прежде всего, с отсутствием тошноты, которая беспокоила в первом триместре.

Средняя продолжительность ночного сна во втором триместре составляет 7,5 часов.

Во втором триместре также может беспокоить заложенность носа, что нарушает внешнее дыхание и может быть причиной храпа во сне. Дефицит сна в этот период может увеличивать риск преждевременных родов, развития депрессии во время беременности и после родов.

Приблизительно 60% беременных в последние три месяца перед родами отмечают нарушение сна из-за повышенной тревожности и частых ночных пробуждений.

Сон и адекватный отдых в течение третьего триместра чрезвычайно важны, особенно перед родами.

Как улучшить сон

Гинеколог советует беременным придерживаться следующих рекомендаций:

старайтесь соблюдать график сна: засыпать и просыпаться в одно и то же время

соблюдайте правила: кровать - только для сна и секса

избегайте пользования электронными гаджетами (телефоны, ноутбуки) по крайней мере за 1 час до сна

регулярно проветривайте комнату, где вы спите

найдите удобное для себя положение для сна

соблюдайте здоровое питание в течение дня

поддерживайте физическую активность в течение дня. Беременным рекомендуют иметь 150 минут в неделю активной аэробной нагрузки

попробуйте перед сном принять теплый душ или ванну, выполнять дыхательные упражнения или медитацию

Если вы соблюдаете все рекомендации, но улучшить качество сна не удается, то обратитесь к врачу.