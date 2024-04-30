"Передає вітання". Кохана Кулеби зізналася, в яких стосунках перебуває її син з очільником МЗС

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Зі слів Світлани, вона, як її колишній чоловік, не приховували від своєї дитини тих, кого покохали після розлучення.

"Сашин тато має вже багато років нову родину. Він познайомив сина зі своєю обраницею, і тепер у Швеції вони живуть в одному будинку. Так само вчинила і я - нічого не приховуючи від сина", - поділилася обраниця Кулеби.

Також жінка додала, що хлопчик від неї дізнався, що вона перебуває у стосунках з Дмитром.

Дмитро Кулеба і Світлана Павелецька (фото: instagram.com/elinecka_julia)

"Особисто вони познайомились вже після початку вторгнення. У Дмитра із Сашею спокійні стосунки. Вони бачать один одного по відео, коли ми спілкуємось онлайн. Саша передає вітання, коли Дмитра немає поруч", - розповіла піарниця міністра.

"Мій син дуже соціальний хлопець не лише у стосунках з однолітками, але й з дорослими людьми. Він ставиться до Дмитра з великою повагою. Я вважаю, що жінкам не варто ховати від дітей нові стосунки, будьте чесною у такий період і з дитиною, і з чоловіком, якого ви покохали", - сказала вона.

Павелецька зазначила, що хлопцю не подобається, коли він зіштовхується з негативними коментарями про Кулебу, і негайно звертається до неї, щоб уточнити, чи правдиві вони.

Сама ж піарниця не реагує на плітки й негативні висловлювання, але швидко розбирається з токсичними коментаторами.

"Якщо в людини є потреба ображати, переходити на особистість, порушувати чужі кордони, сіяти негатив, виливати свої емоції, то вони нехай це роблять не у моїх акаунтах", - зауважила жінка.

"Але інколи я бачу такі необґрунтовані висловлювання та звинувачення, що вже не можу терпіти та вступаю у словесний онлайн-бій. І всім хейтерам я одразу кажу: Дмитром я безмежно пишаюся!", - підсумувала вона.

Нагадаємо, про роман з очільником МЗС України Світлана Павелецька розповіла в день його народження, 19 квітня минулого року.

Дмитро Кулеба і Світлана Павелецька (фото: instagram.com/elinecka_julia)

Однак у ЗМІ раніше з'явилася інформація про те, що вони зустрічаються із грудня 2021-го.

Проте пара не поспішала афішувати свої стосунки, оскільки на той час Кулеба був офіційно одружений.

Євгенія Кулеба, ексдружина Дмитра, є депутаткою Київської міської ради, і в них є двоє дітей. У квітні 2022-го подружжя офіційно розлучилися.