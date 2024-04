Естонський депутат проїде 1700 км на велосипеді, щоб зібрати гроші на ЗСУ

"Їду на велосипеді з Таллінна до Києв. Моя мета - зібрати пожертви для армії України. Не можна забувати, що в нашому регіоні триває повномасштабна війна", - написав політик.

Крісто Енн Вага разом із благодійною організацією 69th Sniffing Brigade, яку заснували українці та естонці, планує зібрати 50 тис. євро на закупівлю авто та дронів для наших військових.

Волонтери зазначають, що частину зібраної суми витратять на дві вантажівки для підрозділу БПЛА Сил спеціальних операцій на 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

У свій веломаршрут депутат вирушив 26 квітня і вже зміг назбирати майже 27 тисяч євро.

Крісто Енн Вага (фото: KRISTO ENN VAGA/X)

Додамо, що на своїй сторінці Крісто періодично публікує пости на підтримку України. Торік він відвідав Київ, а нещодавно поділився світлиною із нашим президентом у парламенті Естонії.

"Володимир Зеленський виступив у парламенті Естонії. Разом до перемоги і далі! Слава Україні", - написав депутат.

Крісто Енн Вага активно підтримує Україну (фото: KRISTO ENN VAGA/X)

The war is just a bike ride away. To illustrate that I am riding my bike from Tallinn to Kyiv. My objective is to gather donations for UA army. We must not forget that a full scale war is ongoing in our neighborhood. pic.twitter.com/enUR03Qh6I