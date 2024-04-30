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Естонський депутат проїде 1700 км на велосипеді, щоб зібрати гроші на ЗСУ

Естонія, Вівторок 30 квітня 2024 14:25
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Естонський депутат проїде 1700 км на велосипеді, щоб зібрати гроші на ЗСУ Крісто Енн Вага збирає гроші на підтримку ЗСУ (фото: KRISTO ENN VAGA/X)
Автор: Василина Копитко

Депутат естонського парламенту Крісто Енн Вага проїде велосипедом майже 1700 км за 6 днів, щоб зібрати гроші на підтримку ЗСУ. Чиновник вже виїхав з Таллінна й прямує до Києва.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посилання на публікацію депутата у мережі Х (колишній Twitter).

Що відомо про депутата-активіста

"Їду на велосипеді з Таллінна до Києв. Моя мета - зібрати пожертви для армії України. Не можна забувати, що в нашому регіоні триває повномасштабна війна", - написав політик.

Крісто Енн Вага разом із благодійною організацією 69th Sniffing Brigade, яку заснували українці та естонці, планує зібрати 50 тис. євро на закупівлю авто та дронів для наших військових.

Волонтери зазначають, що частину зібраної суми витратять на дві вантажівки для підрозділу БПЛА Сил спеціальних операцій на 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

У свій веломаршрут депутат вирушив 26 квітня і вже зміг назбирати майже 27 тисяч євро.

Естонський депутат проїде 1700 км на велосипеді, щоб зібрати гроші на ЗСУЕстонський депутат проїде 1700 км на велосипеді, щоб зібрати гроші на ЗСУКрісто Енн Вага (фото: KRISTO ENN VAGA/X)

Додамо, що на своїй сторінці Крісто періодично публікує пости на підтримку України. Торік він відвідав Київ, а нещодавно поділився світлиною із нашим президентом у парламенті Естонії.

"Володимир Зеленський виступив у парламенті Естонії. Разом до перемоги і далі! Слава Україні", - написав депутат.

Естонський депутат проїде 1700 км на велосипеді, щоб зібрати гроші на ЗСУЕстонський депутат проїде 1700 км на велосипеді, щоб зібрати гроші на ЗСУ

Крісто Енн Вага активно підтримує Україну (фото: KRISTO ENN VAGA/X)

Читайте також про те, що Сергій Притула та Міша Крупін записали "вбивчу" пісню, щоб зібрати гроші на дрони.

Раніше ми писали про те, чи планує Естонія примусово повертати військовозобов'язаних чоловіків в Україну.

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