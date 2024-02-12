Дмитро Кулеба потрапив у лікарню після прогулянки з собаками: що трапилося (фото)

На міністра закордонних справ Дмитра Кулебу напав великий пес під час прогулянки. Йому довелося звертатися за допомогою до медиків.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт політика.

Деталі інциденту

Дмитро опублікував фото своєї закривавленої ноги, де видно сліди собачих укусів.

"Собак треба любити, але й тримати на повідках. Великий собака, якого вигулювали без повідка, напав на моїх під час прогулянки. І принагідно на мене", - написав міністр.

Дмитро Кулеба потрапив у лікарню після нападу собаки (фото: instagram.com/dmytro_kuleba)

Зі слів Кулеби, він звернувся до медиків, які "підрихтували" йому ногу.

Також політик розповів, що на зміні була інтернка з Індії. Вона після повномасштабного вторгнення РФ залишилася вчитися і працювати в Україні.

"Символічно, що саме на мою травму якраз чергувала інтерн з Індії, яка залишилася вчитися і працювати в Україні після вторгнення", - поділився Дмитро.

Зазначимо, що у Кулеби також є три собаки: Густав, Бенджі та Марік. Останнього цуценя, якого врятували з блокадного Маріуполя, міністр закордонних справ взяв у свою родину у 2022 році.

Собаки Дмитра Кулеби (фото: instagram.com/dmytro_kuleba)