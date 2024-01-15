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"Перед матчем у будинок моєї бабусі влучила ракета". Українська тенісистка розчулила світ заявою

Понеділок 15 січня 2024 15:05
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"Перед матчем у будинок моєї бабусі влучила ракета". Українська тенісистка розчулила світ заявою Даяна Ястремська (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Українська тенісистка Даяна Ястремська після сенсаційної перемоги в матчі Australian Open над сьомою ракеткою світу Маркетою Вондроушовою нагадала світу про те, що війна в нашій країні триває.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на експрес-інтерв'ю спортсменки на корті.

Так, у 23-річної одеситки спитали, що зараз надихає її, коли вона виходить на корт. При цьому журналіст звернув увагу на те, що на сумці Даяни красується наклейка з чітким меседжем: "Будь хоробрим, як українець".

&quot;Перед матчем у будинок моєї бабусі влучила ракета&quot;. Українська тенісистка розчулила світ заявою
Тенісна сумка Даяни Ястремської (скриншот з трансляції)

"Щоб розповісти про те, що відбувається в Україні, кількох секунд недостатньо. Я дуже пишаюся нашою країною. Пишаюся нашим народом. Пишаюся нашими воїнами", - відповіла дівчина.

Тенісистка також розповіла, що коли вона нещодавно виступала на турнірі WTA 500 в Брісбені, то якраз перед матчем, що відбувався 29 грудня минулого року, у будинок бабусі Даяни влучила ракета.

"Важко було грати. Нам потрібно пам'ятати і надавати якомога більше підтримки Україні. Я пишаюся тим, що я українка, і спасибі вам усім за підтримку!" - додала дівчина.

&quot;Перед матчем у будинок моєї бабусі влучила ракета&quot;. Українська тенісистка розчулила світ заявоюДаяна Ястремська пишається бути українкою (скриншот з трансляції)

Крім того, після поєдинку з Вондроушовою наша спортсменка залишила напис на камері: "Слава Україні".

&quot;Перед матчем у будинок моєї бабусі влучила ракета&quot;. Українська тенісистка розчулила світ заявою

&quot;Перед матчем у будинок моєї бабусі влучила ракета&quot;. Українська тенісистка розчулила світ заявоюДаяна Ястремська написала на камері “Слава Україні!” (скриншоти з трансляції)

Раніше вже стало відомо, як українці виступали на Australian Open.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що збірна України запланувала перший спаринг перед Олімпіадою-2024.

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