"Перед матчем у будинок моєї бабусі влучила ракета". Українська тенісистка розчулила світ заявою

Українська тенісистка Даяна Ястремська після сенсаційної перемоги в матчі Australian Open над сьомою ракеткою світу Маркетою Вондроушовою нагадала світу про те, що війна в нашій країні триває.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на експрес-інтерв'ю спортсменки на корті.

Так, у 23-річної одеситки спитали, що зараз надихає її, коли вона виходить на корт. При цьому журналіст звернув увагу на те, що на сумці Даяни красується наклейка з чітким меседжем: "Будь хоробрим, як українець".



Тенісна сумка Даяни Ястремської (скриншот з трансляції)

"Щоб розповісти про те, що відбувається в Україні, кількох секунд недостатньо. Я дуже пишаюся нашою країною. Пишаюся нашим народом. Пишаюся нашими воїнами", - відповіла дівчина.

Тенісистка також розповіла, що коли вона нещодавно виступала на турнірі WTA 500 в Брісбені, то якраз перед матчем, що відбувався 29 грудня минулого року, у будинок бабусі Даяни влучила ракета.

"Важко було грати. Нам потрібно пам'ятати і надавати якомога більше підтримки Україні. Я пишаюся тим, що я українка, і спасибі вам усім за підтримку!" - додала дівчина.

Даяна Ястремська пишається бути українкою (скриншот з трансляції)

Крім того, після поєдинку з Вондроушовою наша спортсменка залишила напис на камері: "Слава Україні".

Даяна Ястремська написала на камері “Слава Україні!” (скриншоти з трансляції)