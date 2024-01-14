Два тріумфи та три досягнення. Як українці на Australian Open виступали та шанси на 2024-й

У сонячному Мельбурні стартував перший великий тенісний турнір 2024 року – Відкритий чемпіонат Австралії. Честь України представляють відразу 7 вітчизняних тенісисток на чолі з Еліною Світоліною.

Коротко про найсильніші виступи українських тенісистів на Australian Open в історії – у матеріалі РБК-Україна .

Українські тенісисти на австралійському "харді" почали змагатися ще в 90-х. Іменитий Андрій Медведєв у 1995 році дійшов у Мельбурні до 1/4 фіналу, де поступився американцю Майклу Чангу. Той потім влетів легендарному співвітчизнику Піту Сампрасу, а вже той – Андре Агассі у фіналі.

Перша велика звитяга українців трапилася у 2008 році. Сестри Альона та Катерина Бондаренко заявилися на парний розряд мейджора. Несіяний дует українок із боями прорвався в чвертьфінал, де зіткнувся з фаворитками змагань – парою зімбабвійки Кари Блек і американки Лізель Хубер. Та боротьби не вийшло, бо сестринська сила набрала хід (6:3, 6:2).

Далі з тією ж легкістю українські тенісистки здолали дует іспанок Анабель Медіни Гаррігес і Вірхінії Руано Паскуаль (6:2, 6:4). Суперницями сестер Бондаренко у фіналі став дивна пара в складі Вікторії Азаренки з Білорусі та ізраїльтянки Шахар Пеєр. Ті з легкістю виграли перший сет, але українки зуміли змінити перебіг подій. Вони виграли два сети поспіль і досягнули, вочевидь, головної кар'єрної вершини.

На Australian Open-2011 приємно здивував Олександр Долгополов. Він не потрапив до когорти сіяних, тож доволі швидко зустрівся зі серйозними опонентами. Після перемоги над казахом Міхаїлом Кукушкіним українцю випав Бенжамін Беккер. Німця вдалося здолати в чотирьох сетах, а ось із 13-м сіяним Жо-Вілфрідом Тсонгою довелося грати всі п'ять (3:6, 6:3, 3:6, 6:1, 6:1).

У рамках 1/8 фіналу новий виклик – 4-й номер посіву Робін Содерлінг. Зі шведом Долгополов зіграв ті ж максимальні п'ять партій, але зумів перемогти фаворита (1:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:2). Ще гучнішим був суперник у чвертьфіналі. Британець Енді Маррей виграв два сети поспіль (7:5, 6:3), але віддав українцю третій (6:7). Долгополов опирався в четвертій партії, але таки програв майбутньому фіналісту (3:6).

Із висоти років цікаво поглянути на список учасниць юніорського Australian Open-2017. Іга Свьонтек, Єлена Рибакіна та Б'янка Андреєску вже зробили собі ім'яч на дорослому рівні. Утім, переможницею того турніру стала українка – на той час 15-річна Марта Костюк.

Уродженка Києва на старті змагань отримала лише 11-й номер посіву. Пройшовши трьох суперниць у своїй частині сітки юна Костюк вийшла на Лян Ен-Шуо з Тайваню в чвертьфіналі. Її та тоді ще росіянку Рибакіну вітчизняна тенісистка здолала в двох сетах і вийшла у фіналі на фаворитку Ребеку Масарову. З нею довелося попітніти, але титул від Костюк нікуди не подівся (7:5, 1:6, 6:4).

Сезон-2019 Еліна Світоліна розпочала з повторення найкращого досягнення на Australian Open. Перед турніром українка отримала 6-й номер посіву, тож швидко здолала стартові три раунди. У рамках 1/8 фіналу перша ракетка України зустрілася з американкою Медісон Кіз і переграла її в трьох партіях (6:2, 1:6, 6:1).

А ось подолати чвертьфінальну стадію Світоліній не вдалося. Сітка підготувала їй зустріч із Наомі Осакою, яка тоді якраз прямувала до статусу першої ракетки світу. Спротиву досвідченішої вітчизняної тенісистки японка не помітила – 6:4, 6:1. Далі переможниця переграла двох чешок – Кароліну Плішкову та Петру Квітову – і вперше тріумфувала в Мельбурні.

Цьогоріч Осака змагатиметься на австралійських кортах після понад річної паузи. Вона за прикладом Світоліної брала перерву в кар'єрі для народження первістка. Утім, тепер турнірні шляхи японки та українки можуть перетнутися не раніше фіналу. Українка потрапила до верхньої половини основної сітки мейджора.

Справді серйозні суперниці тут можуть дістатися Світоліній уже в третьому раунді. Якщо сенсацій вдасться уникнути, то на цій стадії вітчизняна тенісистка зустрінеться з нейтральною росіянкою Веронікою Кудерметовою. Далі – перша ракетка світу Іга Свьонтек, переможниця Вімблдонського турніру-2023 Маркета Вондроушова, Єлена Рибакіна з Казахстану та прихильниця Лукашенка Аріна Сабаленко. Справді тернистий шлях...

Коли мова заходить про парний теніс і сестер Кіченок, то публіка жвавівше реагує на ім'я Людмили. Вона справді поки досягла більшого. Та й партнерку має іменитішу – Єлену Остапенко з Латвії. Та найкраще себе проявила на Australian Open саме Надія Кіченок. Щоправда, в міксті. Це трапилося на мейджорі 2020-го, де вона виступила в дуеті з індійцем Роханом Бопанною.

У першому ж раунді довелося грати проти пари американця Остіна Крайчека з... Людмилою Кіченок. Утім, сестринські сентименти вдалося відкинути, тож українсько-індійський дует переміг (7:5, 4:6, 10:6). Далі Н. Кіченок і Бопанна зуміли вибити американку Ніколь Меліхар і бразильця Бруно Соареса (6:4, 7:6). Так пара українки та індійця опинилася в півфіналі з дуетом Барбори Крейчікової (Чехія) і хорвата Ніколи Мектіча. Перемогли останні майже без боротьби (6:0, 6:2), а потім ще й взяли трофей.

Цьогоріч у парному розряді змагатимуться сестри Кіченок, Ангеліна Калініна та Марта Костюк. Перелік учасників міксту організатори наразі не оприлюднили, але торік там змагалася лише Людмила Кіченок. У парі з еквадорцем Гонсало Ескобаром вона зачохлила ракетку після першого ж кола, поступившись дуету місцевих у складі Кімберлі Біррелл і Рінкі Хіджікати.

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