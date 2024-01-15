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Збірна України запланувала перший спаринг перед Олімпіадою-2024

Фукуока, Понеділок 15 січня 2024 10:59
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Збірна України запланувала перший спаринг перед Олімпіадою-2024
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу розпочала планувати підготовку олімпійської збірної України до дебютного виступу на Олімпійських іграх. На березень запланований перший контрольний поєдинок на Далекому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Японія – Україна відбудеться 25 березня у місті Фукуока. Поєдинок прийме стадіон "Мікуні Кітакюсю". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 12:15 за київським часом.

Підготовка олімпійського призову "синьо-жовтих" складатиметься з двох етапів. Спаринг із японськими однолітками відбудеться в рамках першого. Натомість на другому підопічні Руслана Ротаня зіграють на турнірі для команди U-23 у Франції в червні.

Олімпійський футбольний турнір триватиме з 24 липня до 9 серпня в семи французьких містах (Париж, Марсель, Ліон, Бордо, Сент-Етьєн, Ніцца та Нант). На Олімпіаду-2024 зможуть поїхати 18 українців 2001 року народження та молодші. Окрім, того три футболісти в заявці можуть бути поза віковим цензом.

Футбольна збірна України вперше виступатиме в літніх Іграх. Олімпійську ліцензію "синьо-жовті" здобули на Євро-2023 серед 21-річних. Там підопічні Руслана Ротаня дійшли до півфіналу, де поступилися Іспанії (1:5).

Нагадаємо, нещодавно склали нестандартні спортивні прогнози на 2024 рік.

До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.

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