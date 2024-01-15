"Перед матчем в дом моей бабушки попала ракета". Украинская теннисистка растрогала мир заявлением
Украинская теннисистка Даяна Ястремская после сенсационной победы в матче Australian Open над седьмой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой напомнила миру о том, что в нашей стране продолжается война.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на экспресс-интервью спортсменки на корте.
Так, у 23-летней одесситки спросили, что сейчас вдохновляет ее, когда она выходит на корт. При этом журналист обратил внимание, что на сумке Даяны красуется наклейка с четким месседжем: "Будь храбрым, как украинец".
Теннисная сумка Даяны Ястремской (скриншот трансляции)
"Чтобы рассказать о том, что происходит в Украине, нескольких секунд недостаточно. Я очень горжусь нашей страной. Горжусь нашим народом. Горжусь нашими воинами", - ответила девушка.
Теннисистка также рассказала, что когда она недавно выступала на турнире WTA 500 в Брисбене, то как раз перед матчем, который проходил 29 декабря прошлого года, в дом бабушки Даяны попала ракета.
"Трудно было играть. Нам нужно помнить и оказывать как можно больше поддержки Украине. Я горжусь тем, что я украинка, и спасибо вам всем за поддержку!" - добавила девушка.
Даяна Ястремская гордится быть украинкой (скриншот по трансляции)
Кроме того, после поединка с Вондроушовой наша спортсменка оставила надпись на камере: "Слава Украине".
Даяна Ястремская написала на камере "Слава Украине!" (скриншоты трансляции)
Ранее уже стало известно, как украинцы выступали на Australian Open.
Кроме того, недавно мы рассказывали, что сборная Украины запланировала первый спарринг перед Олимпиадой-2024.