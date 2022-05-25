Перечень лиц может быть шире, чем для военной службы: что известно о целевой мобилизации

Когда могут объявить целевую мобилизацию

Целевую мобилизацию для предотвращения последствий войны могут объявлять в восстановительный период после окончания военных действий. Этот период частично является частью другого, более широкого "особого периода" - периода, когда государство борется за свою независимость, суверенитет и территориальную целостность.

В Украине такой период действует еще с 17.03.2014 и не заканчивается до сих пор. Но она может происходить и вне его, если для этого есть необходимость.

"Интересно, что понятие "окончания военных действий" не урегулировано законодательством, поэтому мы под ним понимаем фактическую остановку огня и любых других боевых действий на определенной территории (например, в Киевской области). Поэтому такой период уже сейчас может существовать в Украине, на определенных территориях, и там можно объявить целевую мобилизацию. Не обязательно, чтобы в государстве заканчивалось военное положение", - сообщил Скуратовский.

Объявляется она по аналогии с общей мобилизацией указом президента, в котором он объявит срок ее проведения и количество людей, которых должны призвать.

Интересно, что целевая мобилизация не то же, что общая (военная) мобилизация. Поэтому, скорее всего, лица, призванные к работам в рамках целевой, не будут считаться военными, поскольку их работа не связана с непосредственным риском для жизни.

Кто подлежит целевой мобилизации

В законодательстве не установлен четкий перечень лиц, которые могут подпадать под целевую мобилизацию.

"Но, по нашему мнению, их перечень может быть шире, чем для военной службы. Также не прописан ни один механизм ее организации и финансирования. Но учитывая, что такие люди, скорее всего, не смогут работать и зарабатывать на жизнь, государством будет предусмотрен соответствующий механизм компенсаций", - сказал правозащитник.

Решение всех этих вопросов будет возложено на Кабинет Министров Украины, СНБО и соответствующие министерства, ответственные за конкретные направления деятельности.

В Украине могут ввести целевую мобилизацию (фото: gx.net.ua)

Чем будут заниматься мобилизованные

Мобилизованные особы будут ликвидировать последствий военных действий в населенных пунктах и на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения. В это может входить - осмотр территории, ее уборка, приведение в жилое состояние.

Принятие мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения -привлечение в строительство или восстановление больниц, школ, дорог, коммуникационных объектов, местных органов власти, полиции и т. д.

Определение населенных пунктов и районов, требующих проведения гуманитарного разминирования, маркировки опасных участков, проведения очистки (разминирования) территорий - безопасный осмотр территорий, где могут находиться мины, боеприпасы и другие взрывоопасные предметы.