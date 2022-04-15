Мобилизация в Украине: кого призывать во время военного положения не будут

В Украине идет общая мобилизация в связи с полномасштабным вторжением России на территорию нашей страны. С 24 февраля объявлена полная мобилизация и 3 марта был утвержден закон о четырех волнах мобилизации. Сейчас начинается уже третья волна.

Кого призывать в армию во время общей мобилизации не будут – читайте в материале ниже.

Волны мобилизации в Украине

По закону Украины "О мобилизации", во время военного положения проводят четыре волны в течение 90 дней с возможностью продления.

Первая: бывшие военнослужащие до 40 лет, у которых есть боевой опыт и которые служили по контракту в одной из волн мобилизации ранее.

Вторая: военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Третья: мобилизационный резерв. Это военнообязанные граждане, которые окончили военные кафедры ВУЗов как офицеры запаса и которых не призвали во время предыдущих волн мобилизации.

Четвертая: общественный резерв. Это граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу. Их могут привлечь для комплектования ВСУ и других военных формирований исключительно в особый период.

Кого призывать в армию не будут

Согласно статье 23 Закона "О мобилизации", есть категории граждан, которые не подлежат призыву на военную службу.

те, кто был забронирован на период мобилизации и военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями

те, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии) и лица с инвалидностью

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства)

мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства)

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А или ту, которая болеет тяжелой болезнью (с соответствующей справкой) в возрасте до 18 лет

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения)

мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 -23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы

мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и тех детей, которые были лишены родительской опеки (возрастом до 18 лет); лица, которые занимаются супругом или женой, или родителями (своими или мужа/жены)

которые были признаны инвалидами I-II группы

лица, постоянно ухаживающие за лицом с инвалидностью I-II группы или за лицом, которое, по заключению врача, требует такого ухода

те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе по закону (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход)

попечители лица с инвалидностью, признанной судом ограничено дееспособным или недееспособным

народные депутаты, депутаты Верховной Рады Крыма

а также работники определенных органов:

военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций;

ВСУ

Министерство обороны Украины

Службы безопасности Украины

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

Национальная гвардия Украины

Службы внешней разведки

Национальная полиция Украины

Государственная пограничная служба Украины

Национальная гвардия Украины

Национального антикоррупционного бюро

налоговой милиции

Управление государственной охраны Украины

Государственное бюро расследований

Государственная исполнительная служба Украины

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях: