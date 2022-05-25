Перелік осіб може бути ширшим, ніж для військової служби: що відомо про цільову мобілізацію

Коли можуть оголосити цільову мобілізацію

Цільову мобілізацію для запобігання наслідків війни можуть оголошувати у відновлювальний період після закінчення військових дій. Цей період частково є частиною іншого, більш широкого "особливого періоду" - періоду, коли держава бореться за свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

В Україні такий період діє ще з 17.03.2014 і не закінчується досі. Але вона може відбуватися і поза ним, якщо для цього є необхідність.

"Цікаво, що поняття" закінчення військових дій " не врегульовано законодавством, тому ми під ним розуміємо фактичну зупинку вогню і будь-яких інших бойових дій на певній території (наприклад, в Київській області). Тому такий період вже зараз може існувати в Україні, на певних територіях, і там можна оголосити цільову мобілізацію. Не обов'язково, щоб в державі закінчувався воєнний стан", - повідомив Скуратовський.

Оголошується вона за аналогією із загальною мобілізацією указом президента, в якому він оголосить термін її проведення і кількість людей, яких повинні закликати.

Цікаво, що цільова мобілізація не те саме, що загальна (військова) мобілізація. Тому, швидше за все, особи, покликані до робіт в рамках цільової, не вважатимуться військовими, оскільки їх робота не пов'язана з безпосереднім ризиком для життя.

Хто підлягає цільовій мобілізації

У законодавстві не встановлено чіткий перелік осіб, які можуть підпадати під цільову мобілізацію.

"Але, на нашу думку, їх перелік може бути ширшим, ніж для військової служби. Також не прописаний жоден механізм її організації та фінансування. Але враховуючи, що такі люди, швидше за все, не зможуть працювати і заробляти на життя, державою буде передбачений відповідний механізм компенсацій", - сказав правозахисник.

Вирішення всіх цих питань буде покладено на Кабінет Міністрів України, РНБО та відповідні міністерства, відповідальні за конкретні напрямки діяльності.

В Україні можуть запровадити цільову мобілізацію (фото: gx.net.ua)

Чим займатимуться мобілізовані

Мобілізовані особи ліквідовуватимуть наслідків військових дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження. В це може входити - огляд території, її прибирання, приведення в житловий стан.

Вжиття заходів щодо відновлення об'єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення-залучення в будівництво або відновлення лікарень, шкіл, доріг, комунікаційних об'єктів, місцевих органів влади, поліції тощо.

Визначення населених пунктів і районів, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій - безпечний огляд територій, де можуть перебувати міни, боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети.