"Перебили всі плани": Сергій Притула зізнався, що їм з дружиною завадило зачати четверту дитину

Чому Притула не зміг стати батьком

Сергій одружений із Катериною Сопельник, і разом пара виховує двох доньок Соломію та Стефанію. Крім того, у Сергія є син від першого шлюбу Дмитро. Притула ніколи не приховував, що хоче бути багатодітним батьком, тому із дружиною вирішили зачати ще одну дитину.

Проте війна завадила здійсненню.

"Я дитину збирався зачати з дружиною у вересні-жовтні 2022 року. Звичайно, що ще не пізно. Але ср*на русня зі своїм грьобаним Путіним дуже сильно перебили всі плани. Відверто, мені дуже важко створювати якийсь горизонт планування далі, ніж на два-три тижні. Місяць - максимум", - розповів волонтер.

За його словами, людина може просто сидіти вдома, і до неї, як у Запоріжжі чи Дніпрі, прилетить ракета. Саме ці думки турбують сім'янина.

Що відомо про сім'ю Притули

У 2007 році Сергій познайомився з першою дружиною Юлією Андрійчук, через рік у пари народився син Дмитро. Після розлучення Притула забрав сина під свою опіку.

У 2015 році шоумен одружився із Катериною Сопельник, яка родом із Донецька. Разом подружжя виховує двох доньок, 5-річну Соломію та однорічну Стефанію, а також 14-річного Дмитра.

Сім'я Сергія Притули (фото: instagram.com/siriy_ua)